Замена водопроводных сетей в ХХI веке: переходим на пластик и электросварные муфты

Состояние водопроводных сетей – проблема нашего ЖКХ на ближайшие 10-20 лет, минимум. Нет ни одного регионального Водоканала, где бы ни жаловались на «еще советские трубы» и постоянные аварии. Процент утечек по стране – до 30% (а в Крыму – свыше 50%), потери исчисляются десятками миллиардов рублей. Решить проблему в корне – заменить все (!) старые трубы, водопроводы. Причем на пластик, который доказал, что по прочности не уступает чугуну и стали, не подвержен коррозии, хорошо переносит перепады давления и гидравлические удары. А самое главное, в отличие от «старых» сетей у пластиковых труб нет «слабого места» — швов и соединений.

Не секрет, что именно различные соединения, где применяются разнообразные прокладки, хомуты, тройники и повороты, чаще всего дают течь. Современные технологии, применяемые при укладке пластиковых труб, гарантированно избавляют от таких проблем. Все дело в особых фитингах – электросварных муфтах. Подробнее об этой технологии – на сайте aspmarket.ru, где представлена разнообразная продукция для любых сетей. Причем по демократичным ценам. Несомненный хит ХХI века – электросварные муфты. Принцип прост – пластиковая муфта соединяет трубы одного диаметра. Герметичность обеспечивает принцип электрофузионной сварки. Внутри муфты – нагревательные элементы. Присоединяем клеммы, пускаем ток. Внутренние (ни в коем случае не наружные) полиэтиленовые слои нагреваются и спаиваются с трубами. Герметично, надежно, прочно, долговечно (минимальный срок эксплуатации – 50 лет). И никаких прокладок и протечек.

Преимущества электросварных фитингов:

простота монтажа (главное, избежать деформации при установке),

антикоррозийные и эксплуатационные свойства (о ржавчине в трубах можно забыть),

экологичность (в таких трубах вода – чище),

дешевизна (тут уж без комментариев),

универсальность (такие трубы и соединения могут быть самых разнообразных диаметров и прочих размеров, отсюда – широкое применение в различных сферах, в том числе бытовой),

экономичность (простота и надежность сборки существенно экономят затраты на монтаж и эксплуатацию).

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Резонный вопрос: есть ли у электросварных муфт ограничения и недостатки? Не то чтобы «недостатки», но в чем-то нужно быть осторожным. Во-первых, никаких механических повреждений при монтаже. Во-вторых, полное соответствие по параметрам и нормативам эксплуатации – особое внимание к максимальному давлению. В-третьих, такие муфты не применяют при монтаже труб, предназначенных для подачи горячей воды.

В остальном такие пластиковые (полиэтиленовые) фитинги все чаще применяются при монтаже современных водопроводных систем. За ними будущее.