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Заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев побывал в Севастополе
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев побывал в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:24 02.12.2021

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе встречи обсуждались такие вопросы, как реализация федеральной целевой программы, перспективы ее развития, а также комплексное взаимодействие органов власти Севастополя с казначейством.

Благодарен Эли Абубакаровичу за скрупулезный подход и конструктивную обратную связь по итогам казначейских проверок. У нас значительно увеличилось кассовое исполнение, а также число контрактов, заключенных в первом полугодии, — отметил Михаил Развожаев.

Глава города подчеркнул, что в рамках рабочей встречи особое внимание уделили проблемам с документацией, так как они регулярно задерживают сроки финансирования контрактов.

Заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев побывал в Севастополе

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