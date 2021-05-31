Занимательные речные круизы из Санкт-Петербурга

Сегодня уже никто не скажет, что речные круизы — это скучно. Круизные компании вкладывают много сил и бюджета, чтобы полностью разрушить этот миф и постоянно разрабатывают новые маршруты и остановки, обновляют суда и сотрудничают с регионами по развитию туристической привлекательности.

И эта работа дает огромные плоды. Теперь каждый путешественник может найти идеальный тур на свой вкус и бюджет. Особенно везет в этом плане жителям городов на воде, в том числе и Санкт-Петербургу.

Речные туры из Санкт-Петербурга

Из второй столицы России речная компания «ВодоходЪ» отправляет много речных круизов из Санкт-Петербурга: по Ленинградской области, в Карелию, Москву, по верхней, средней и нижней Волге, по Золотому кольцу и даже по южной части нашей страны — реке Дон. Это прекрасная возможность увидеть природные красоты разных широт, открыть для себя культуру малых народов и памятники эпох, отведать национальную кухню и набрать целую шкатулку незабываемых впечатлений.

В Казани, например, можно отведать чак-чак и другие блюда татарской кухни и побывать внутри визитной карточки города — мечети Кул-Шариф. На Валааме помолиться в святых местах, очистить мысли и познакомиться с невероятной природой Карелии. В Мандрогах окунуться в архитектуру и быт настоящей деревни 19 века, испытать себя в ремесленных мастер-классах и даже узнать, что представляет из себя деревенское spa.

Какими могут быть маршруты? Туда — обратно или только в одну сторону, с возможностью вернуться в город отправления самостоятельно. Второй вариант актуален, если вы хотите провести в конечном городе несколько дней, навестить друзей или родственников или совершить еще одно путешествие — на этот раз сухопутное.

Что входит в круиз? Все туры «Водохода» включают проживание в каюте (согласно выбранной категории), трехразовое питание — в зависимости от класса судно это может быть шведский стол или заказная система со свободной либо фиксированной рассадкой. Далее — развлекательная программа на борту и в местах остановок. Она включает экскурсии, мастер-классы и встречи, танцы, просмотры фильмов и караоке, а также многое другое. Для детей работает детский клуб и регулярно проводятся тематические мероприятия. Приятный бонус для путешественников — приветственный коктейль и капитанский ужин. Также туристам предлагается возможность отпраздновать годовщину или день рождения, провести регистрацию и устроить другое семейное мероприятие, сделав свой отпуск по-настоящему особенным.

Для всех путешественников по России «ВодоходЪ» предлагает выгодные скидки: действуют специальные тарифы (для детей, молодежи и пенсионеров), скидки постоянным клиентам, молодоженам, группам, медицинским работникам и сотрудникам силовых ведомств. И не забывайте, что при оплате картой «Мир» за поездки по России возвращается 20% стоимости!