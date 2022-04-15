Запись онлайн в МФЦ: алгоритм действий, и какие вопросы можно решить

Многофункциональные центры «Мои документы» (МФЦ), действующие в каждом регионе, сегодня облегчают жизнь россиян в главном: при их посредничестве стало проще решать вопросы так или иначе, но связанные с работой государственных и муниципальных ведомств, оказывающих те или иные услуги населению. Будь-то сфера управления, здравоохранения, образования, разрешительная система и т.д. Элементарно, стало проще запросить справку или оформить необходимый документ, или донести волнующую проблему до ответственного лица. Все же помнят, какие очередь доводилось проставить, чтобы получить одну единственную, но такую важную подпись на каком-нибудь бланке, который «живёт один» день и предназначен для похода к другому чиновнику? Сегодня многие «хождения по бюрократическим мукам» исключены — проблемы можно решать в формате «одного окна», лежащего в основе деятельности МФЦ. Принцип прост: заявитель приходит в обозначенное время к сотруднику центра — озвучивает соответствующий запрос — далее вопрос решается гос- или муниципальными органами без участия заявителя.

Почти волшебное словосочетание «обозначенное время», к слову, — ещё один момент, определяющий модель взаимоотношений сотрудников многофункциональных центров с заявителями. Так, запись онлайн в МФЦ Реутова позволяет избежать очередей к специалистам даже в традиционно самые загруженные с точки зрения обращений дни — в конце рабочей недели. Причём сам алгоритм записи через Интернет также весьма прост.

Способы записи в МФЦ

Способов записи в МФЦ онлайн на день сегодняшний два и оба — одинаково рабочие:

Через портал Госуслуг

В случае с МФЦ, действующими в регионах, это региональные порталы (к примеру, в упомянутый выше многофункциональный центр в Реутове можно записаться через ресурс «Госуслуги Московской области»).

Стоит при этом учесть, что для записи в МФЦ через Госуслуги необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале. Подтвердить запись можно практически в каждом банке (Сбербанке, в том числе) или придя непосредственно в МФЦ. Этот процесс занимает считанные минуты.

Формы записи на Госуслугах несложные и интуитивно понятные. Попасть «по назначению» в случае необходимости обращения в многофункциональный центр можно через вкладки «Сервисы» — «Предзапись в МФЦ».

Удобно и то, что записаться через Госуслуги можно на наиболее подходящие день и время на две недели вперёд.

Через официальные сайты МФЦ

Адрес сайта зависит от региона. «Дорожная карта» для записи таким способом также несложная: на сайте регионального МФЦ запись производится через вкладки «Электронная очередь» или «Записаться на прием». Дату и время посещения центра тоже можно выбрать. Правда, в отличие от записи через Госуслуги в данном случае речь идёт о семи ближайших днях.

Говоря о посещении многофункциональных центров, стоит отметить и то, что записаться к специалистам можно и:

по телефону. Такая форма предусмотрена также — ведь не все по разным причинам, в том числе, разумеется, и в силу возраста, имеют доступ к сети Интернет. Такой вариант обращения имеет свои очевидные плюсы — в частности, заранее можно уточнить перечень документов, который понадобится для решения того или иного вопроса.

посетив МФЦ. Каждое отделение оборудовано терминалом, через который можно получить талончик на посещение отделения. Также в любой удобный день.

МФЦ — какие вопросы можно решить

Список услуг МФЦ весьма обширен, но в зависимости от региона он может отличаться. В общем же, специалисты многофункциональных центров могут помочь в решении вопросов:

жилищные услуги;

медицинские услуги;

финансовые услуги;

социальные услуги;

личные документы;

услуги юриста;

бизнес-услуги;

услуги, связанные с порталом Госуслуг, а также с Единой системой идентификации и аутентификации.

И практически в каждой из этих категорий — десятки направлений. Другими словами, проще назвать проблемы, которые находятся вне ведения МФЦ, чем перечислять все те вопросы, которые помогают разрешать сотрудники центров заявителям. Причём делают это в чётко обозначенные законодательством сроки. Так что на день сегодняшний МФЦ (по оценкам не только специалистов, но и потребителей такого рода услуг) — самый быстрый способ нивелировать насущную проблему. По-крайней мере, большинство из тех, которые связаны с государственными и муниципальными органами и ведомствами.