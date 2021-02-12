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Заповедники Крыма закрыты для посещения из-за непогоды
Фото: zapovedcrimea.ru

Заповедники Крыма закрыты для посещения из-за непогоды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:51 12.02.2021

В связи с ожидаемыми опасными гидрометеорологическими явлениями 12-14 территория государственного природного заповедника «Ялтинский горно-лесной» и других особо охраняемых природных территорий Крыма закрыта для посещения. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

12-13 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Очень сильный северо-западный ветер 25-30 м/с, в горах до 35 м/с. С 13 по 18 февраля ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже на 7-8º климатической нормы. В связи с этим ФГБУ «Заповедный Крым» ограничивает выдачу разрешений на посещение 12-14 февраля, с целью исключить посещение эколого-просветительских троп и маршрутов в неблагоприятных погодных условиях на всех территориях, находящихся в ведении учреждения. Просим воздержаться от посещения экологических троп и маршрутов заповедника и исключить выход в горно-лесную местность, — говорится в сообщении.

Инспекторы «Заповедного Крыма» напоминают: несоблюдение установленного режима особой охраны природных территорий является административным правонарушением.

ФГБУ «Заповедный Крым» объединяет государственные природные заповедники: «Ялтинский горно-лесной», «Казантипский», «Опукский», «Лебяжьи острова», а также государственные природные заказники федерального значения «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле».

Заповедники Крыма закрыты для посещения из-за непогоды

Заповедники Крыма закрыты для посещения из-за непогоды

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