Заповедники в Крыму прекращают работу из-за снегопадов

Из-за снегопадов природные заповедники Крыма в воскресенье будут закрыты, в том числе и Ялтинский горно-лесной заповедник. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

В связи с ожидаемыми опасными гидрометеорологическими явлениями 17 января 2021 года территория Ялтинского горно-лесного заповедника и всех остальных ООПТ ФГБУ «Заповедный Крым» будет закрыта для посещения, — говорится в сообщении.

Сегодня Ай-Петри, буквально, завалило снегом (видео – как подтверждение и обращение к эстетике настоящей зимы).

Завтра снегопады будут не только на ЮБК, в заповедниках пытаются предупредить «нашествие отдыхающих».

В течение суток 17 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный снег, местами метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с, — отметили в МЧС РК.

В итоге ФГБУ «Заповедный Крым» ограничило выдачу разрешений на посещение 17 января 2021года, чтобы «исключить посещение эколого-просветительских маршрутов и троп в неблагоприятных погодных условиях на всех территориях, находящихся в ведении учреждения».

Просим воздержаться от посещения эколого-просветительских троп и маршрутов заповедника и исключить поход в горно-лесную местность. Напоминаем, что несоблюдение установленного режима особой охраны природных территорий является административный правонарушением. Берегите себя и своих близких, — говорится в сообщении «Заповедного Крыма».

Фото: ВК, ФГБУ «Заповедный Крым».