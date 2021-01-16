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Заповедники в Крыму прекращают работу из-за снегопадов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:25 16.01.2021

Из-за снегопадов природные заповедники Крыма в воскресенье будут закрыты, в том числе и Ялтинский горно-лесной заповедник. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

В связи с ожидаемыми опасными гидрометеорологическими явлениями 17 января 2021 года территория Ялтинского горно-лесного заповедника и всех остальных ООПТ ФГБУ «Заповедный Крым» будет закрыта для посещения, — говорится в сообщении.

Сегодня Ай-Петри, буквально, завалило снегом (видео – как подтверждение и обращение к эстетике настоящей зимы).

Завтра снегопады будут не только на ЮБК, в заповедниках пытаются предупредить «нашествие отдыхающих».

В течение суток 17 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный снег, местами метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с, — отметили в МЧС РК.

https://www.youtube.com/watch?v=K5ehsIjsTiI&feature=emb_logo

В итоге ФГБУ «Заповедный Крым» ограничило выдачу разрешений на посещение 17 января 2021года, чтобы «исключить посещение эколого-просветительских маршрутов и троп в неблагоприятных погодных условиях на всех территориях, находящихся в ведении учреждения».

Просим воздержаться от посещения эколого-просветительских троп и маршрутов заповедника и исключить поход в горно-лесную местность. Напоминаем, что несоблюдение установленного режима особой охраны природных территорий является административный правонарушением. Берегите себя и своих близких, — говорится в сообщении «Заповедного Крыма».

https://www.youtube.com/watch?v=K5ehsIjsTiI&feature=emb_logo

Фото: ВК, ФГБУ «Заповедный Крым».

Заповедники в Крыму прекращают работу из-за снегопадов

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