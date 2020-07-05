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Заправка картриджей лазерных принтеров: процесс вроде бы простой, но секретов много
иллюстрация: guitarcontrol.net

Заправка картриджей лазерных принтеров: процесс вроде бы простой, но секретов много

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Украине 22:55 05.07.2020

Заправка картриджей лазерных принтеров — процесс, с необходимостью осуществления которого с меньшей или большей регулярностью сталкиваются в любой конторе, где пользуются такого рода техникой. Потому, казалось бы, о чём здесь можно говорить — едва ли не любой офисный сотрудник в состоянии справиться с этой задачей. Но — увы… Как показывает практика, «в состоянии справиться» и уметь заправлять картриджи должным образом — разные вещи.

И доказательство тому — статистика, согласно которой большинству принтеров, «приказавших долго жить», ставят «диагноз», так или иначе, но связанный с выходом из строя картриджей (в 95% случаев из 100). Надо ли говорить, что ситуация чаще всего определяется тем, что их заправляли как, когда, где и чем попало?

Что же нужно знать о заправке картриджей? Отметим сразу момент, который многие ставят под сомнение, а потому и усугубляют положение дел: лазерные принтеры с каждым годом совершенствуются, усложняются с технической точки зрения, а потому их обслуживание зачастую требует значительно больших профессиональных знаний, нежели навыки, которыми владеют среднестатистические офисные сотрудники.

Другими, словами, хотите, чтобы принтер служил долго и работал исправно — не пренебрегайте помощью мастеров компании, специализирующей на заправке картриджей. Они в совершенстве владеют тонкостями процесса, которые позволят не только вернуть принтеру способность «выдавать на-гора» результаты вашего труда, но и поддержат его в максимально функциональном состоянии. Пример? Знали ли вы, что эксплуатационный период картриджей можно значительно продлить, если при их заправках остатки тонера тщательно удаляются, а сам картридж подвергается полной очистке?

По статистике, их эксплуатационный период продлевается на 50-80%, по сравнению с тем, когда в них просто засыпают тонер и больше никаких процедур не проводят. Наша технология требует порядка 15 минут. При этом она обеспечивает хорошую печать принтеру с гарантией качества и позволяет сохранять картриджи максимально долго, — озвучивают свой алгоритм работы специалисты сервисного центра «FULLCARTRIDGE». 

  • По краю листа пошли полосы и появился фон.
  • Двоится изображение.
  • В центре листа появилась белая полоса.
  • Принтер пачкает бумагу или же краска на листе размазывается.
  • Вместе с напечатанным листом принтер выдаёт кусочки плёнки.

 

 

Заправка картриджей лазерных принтеров: процесс вроде бы простой, но секретов много

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