Заправка картриджей лазерных принтеров: процесс вроде бы простой, но секретов много

Заправка картриджей лазерных принтеров — процесс, с необходимостью осуществления которого с меньшей или большей регулярностью сталкиваются в любой конторе, где пользуются такого рода техникой. Потому, казалось бы, о чём здесь можно говорить — едва ли не любой офисный сотрудник в состоянии справиться с этой задачей. Но — увы… Как показывает практика, «в состоянии справиться» и уметь заправлять картриджи должным образом — разные вещи.

И доказательство тому — статистика, согласно которой большинству принтеров, «приказавших долго жить», ставят «диагноз», так или иначе, но связанный с выходом из строя картриджей (в 95% случаев из 100). Надо ли говорить, что ситуация чаще всего определяется тем, что их заправляли как, когда, где и чем попало?

Что же нужно знать о заправке картриджей? Отметим сразу момент, который многие ставят под сомнение, а потому и усугубляют положение дел: лазерные принтеры с каждым годом совершенствуются, усложняются с технической точки зрения, а потому их обслуживание зачастую требует значительно больших профессиональных знаний, нежели навыки, которыми владеют среднестатистические офисные сотрудники.

Другими, словами, хотите, чтобы принтер служил долго и работал исправно — не пренебрегайте помощью мастеров компании, специализирующей на заправке картриджей. Они в совершенстве владеют тонкостями процесса, которые позволят не только вернуть принтеру способность «выдавать на-гора» результаты вашего труда, но и поддержат его в максимально функциональном состоянии. Пример? Знали ли вы, что эксплуатационный период картриджей можно значительно продлить, если при их заправках остатки тонера тщательно удаляются, а сам картридж подвергается полной очистке?

По статистике, их эксплуатационный период продлевается на 50-80%, по сравнению с тем, когда в них просто засыпают тонер и больше никаких процедур не проводят. Наша технология требует порядка 15 минут. При этом она обеспечивает хорошую печать принтеру с гарантией качества и позволяет сохранять картриджи максимально долго, — озвучивают свой алгоритм работы специалисты сервисного центра «FULLCARTRIDGE».

Также важно знать: на работу принтера и срок его службы, однозначно влияет качество используемого тонера. Высококлассность — залог того, что устройство будет выполнять обозначенные задачи на требуемом уровне (печатать чётко, правильно передавать цвета и т.д.) и не подведёт в самый ответственный момент. Да, кстати, утверждение, что красящее вещество — «оно и в Африке красящее вещество», а потому особо изощряться в его подборе не стоит, в корне неверно. Факт в том, что у каждого производителя тонер имеет свой состав, так что подобрать идеально подходящий под каждый конкретный принтер может только специалист. Как и отличить подделку от оригинала, которых сегодня на рынке пруд пруди. Как и решить: может ли быть без ущерба для результата использован так называемый совместимый тонер или всё же оригинальный — единственно возможный вариант. И! Нередко проблемы с дальнейшей эксплуатацией принтера после его заправки бывают связаны с тем, что сама операция была проведена некорректно. К примеру, все ли офисные сотрудники, которым поручают заправку, в курсе того, что фотобарабан очень чувствителен к отпечаткам пальцев? Конечно, нет. А между тем, такое «облапывание» приводит к значительному ухудшению качества печати. Именно поэтому специалисты к процессу подходят буквально не делая лишних движений. Да и в прямом смысле слова не дыша, ведь мелкодисперсная пыль тонера легко проникает и оседает в легких. И этого вы, естественно, также не знали, а мастера осведомлены и предупреждены. Ещё один вопрос, которым часто задаются пользователи, выбирающие между самостоятельной заправкой принтера и передачей задачи специалистам, — отличается ли срок эксплуатации картриджей в первом и во втором случае? Строго говоря, временными рамками здесь «оперировать» нельзя. Как ни крути, а в большей мере всё зависит от количества отпечатанных страниц. Однако, бесспорно: чем с большим знанием дела проведена процедура — с учётом всех тонких моментов, присущих процессу (в том числе и озвученных выше) — тем более продолжительным будет эксплуатационный период. Необходимо также учесть: чтобы картриджи были трудоспособными долго, необходимо регулярно производить их техническое обслуживание. Тут грамотные мастера точно в помощь. Кроме того, важно отслеживать текущее рабочее состояние принтера — многие проблемы решить проще на начальном этапе их появления. В частности, прямая дорога в сервисный центр, если:

По краю листа пошли полосы и появился фон.

Двоится изображение.

В центре листа появилась белая полоса.

Принтер пачкает бумагу или же краска на листе размазывается.

Вместе с напечатанным листом принтер выдаёт кусочки плёнки.