Запрещенный меджлис «шифруется»: «поход на Крым» перенесен на 3 мая, имена провокаторов скрываются

Запрещенной на территории России, признанной экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа», видимо, не терпится подтвердить свою агрессивную суть на практике. Хочется громкого скандала… Но страшно. Ранее лидер «запрещенных меджлисовцев» Рефат Чубаров подтвердил: марш «против насилия и оккупации» состоится в мае. Речь идет о запланированной абсурдной акции – попытки массового наглого пересечения границы с Крымом. Уже состоялось первое заседание штаба этой акции-провокации. Первое – поименный состав штаба и активистов не называется. Второе – изменена дата. «Поход на Крым» запланировали на 3 мая.

По словам Чубарова, так называемый марш пройдет в годовщину запрета въезда на полуостров бывшему руководителю меджлиса (запрещенной в РФ экстремистской организации), депутату Верховной рады Мустафе Джемилеву.

Участники совещания определили 3 мая 2020 датой пересечения участниками международной ненасильственной мирной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» административной линии между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом, – заявил Чубаров.

По его словам, состав штаба будет расширяться «введением новых людей». Он также питает надежды, что «на прорыв» отправятся не только «аскеры», но и члены ряда общественных движений Украины и даже представители зарубежных миссий и организаций.