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Симферопольским дворникам должны поднять зарплату. Глава Крыма хлопочет

Зарплата — 24 тысячи рублей! Симферопольский МБУ «Город» приглашает на работу дворников

Опубликовал: КрымPRESS в Работа в Крыму 9:31 01.02.2020

Муниципальное бюджетное учреждение «Город» продолжает работу по расширению штата дворников.

Работа по привлечению людей к нам в штат идет ежедневно. Уже принято 237 новых работников. Звонков от потенциальных соискателей поступает достаточно много, — цитирует директора предприятия Антона Подабеда пресс-служба администрации крымской столицы. 

При этом, по словам специалиста, перспективой трудоустройства дворниками стали интересоваться студенты:

Пошли звонки сейчас от студентов, как ни странно, и очных, и заочных форм обучения. Мы рассматриваем вариант организации второй смены работников именно по пешеходным зонам, чтобы люди могли работать с двух часов дня.

И ещё раз: МБУ «Город», расширяя штат дворников, на постоянную работу приглашает ответственных и исполнительных граждан!

Учреждение, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя, — предлагает своевременную и стабильную оплату труда в размере 24 тысячи рублей. Дополнительные выплаты также назначаются за стаж работы дворником и выслугу лет. 

Зарплата - 24 тысячи рублей! Симферопольский МБУ "Город" приглашает на работу дворников

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