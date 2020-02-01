Зарплата — 24 тысячи рублей! Симферопольский МБУ «Город» приглашает на работу дворников

Муниципальное бюджетное учреждение «Город» продолжает работу по расширению штата дворников.

Работа по привлечению людей к нам в штат идет ежедневно. Уже принято 237 новых работников. Звонков от потенциальных соискателей поступает достаточно много, — цитирует директора предприятия Антона Подабеда пресс-служба администрации крымской столицы.

При этом, по словам специалиста, перспективой трудоустройства дворниками стали интересоваться студенты:

Пошли звонки сейчас от студентов, как ни странно, и очных, и заочных форм обучения. Мы рассматриваем вариант организации второй смены работников именно по пешеходным зонам, чтобы люди могли работать с двух часов дня.

И ещё раз: МБУ «Город», расширяя штат дворников, на постоянную работу приглашает ответственных и исполнительных граждан!