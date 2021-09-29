Защита обжаловала арест бывшего вице-премьера Крыма Кабанова и экс-главы минстроя РК Храмова

Адвокаты арестованных бывших вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и главы республиканского минстроя Михаила Храмова подали апелляционные жалобы на решение суда о заключении экс-чиновников под стражу в рамках расследования дела о хищениях. Апелляции рассмотрит Верховный суд Крыма.

В Верховный суд Республики Крым поступили материалы дела касательно избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении М. Храмова и Е. Кабанова для рассмотрения в апелляционном порядке. Соответствующие решения суда обжалованы по апелляционным жалобам защитников, действующих в интересах обвиняемых, — сообщили в суде.

Рассмотрение жалоб назначено на 1 октября.

Напомним, ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца Кабанова и Храмова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (хищении 57 млн. рублей).