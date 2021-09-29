Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Защита обжаловала арест бывшего вице-премьера Крыма Кабанова и экс-главы минстроя РК Храмова

crimeapress_news

реклама в крыму
Защита обжаловала арест бывшего вице-премьера Крыма Кабанова и экс-главы минстроя РК Храмова
Иллюстрация: pxhere.com

Защита обжаловала арест бывшего вице-премьера Крыма Кабанова и экс-главы минстроя РК Храмова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:37 29.09.2021

Адвокаты арестованных бывших вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и главы республиканского минстроя Михаила Храмова подали апелляционные жалобы на решение суда о заключении экс-чиновников под стражу в рамках расследования дела о хищениях. Апелляции рассмотрит Верховный суд Крыма.

В Верховный суд Республики Крым поступили материалы дела касательно избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении М. Храмова и Е. Кабанова для рассмотрения в апелляционном порядке. Соответствующие решения суда обжалованы по апелляционным жалобам защитников, действующих в интересах обвиняемых, — сообщили в суде.

Рассмотрение жалоб назначено на 1 октября.

Напомним, ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца Кабанова и Храмова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (хищении 57 млн. рублей).

Защита обжаловала арест бывшего вице-премьера Крыма Кабанова и экс-главы минстроя РК Храмова

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня