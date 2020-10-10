Зашёл, увидел и всё купил: Кaup24.ее — Торговый центр в Интернете

В 2020 году пандемия COVID-19 внесла целый ряд корректив в нашу повседневную жизнь. А точнее — в наши взаимоотношения с окружающим нас миром. В бытовом плане, конечно, в первую очередь. Так, по статистике, значительная часть населения цивилизованных стран буквально «переехала» в сеть Интернет в том, что касается приобретения товаров. И — да: многие из нас при этом стали буквально асами в том, как эффективнее совершать такого рода покупки, как выбирать нужное предложение из всего многообразия ему подобных, на что делать акцент, сотрудничая с магазинами, и т.д.

Хорошие ли это навыки? Несомненно. Эксперты безапелляционно заявляют: дальше будет больше! Другими словами, в виртуальный мир мы будем погружаться всё активнее. С «коронавирусными» ли мерами безопасности, связанными с режимами самоизоляции, или без них.

Вы всё ещё не в когорте тех, кто свободно ориентируется среди множества торговых площадок, представленных в Интернет? Самое время принимать новые условия «игры» и вырабатывать свои правила результативного поведения онлайн. В частности, узнать и понять алгоритм сотрудничества с покупателями интернет-магазинов. Естественно, на примере лучших… так сказать… «представителей отрасли». И среди таковых значится портал Kaup24.ee (самый большой онлайн-маркет в Балтике), позиционирующий себя как Торговый центр в Интернете.

Справедлива ли такая постановка вопроса? Однозначно! Ведь в этом интернет-магазине покупатель может действовать по принципу «Зашёл, увидел и всё купил». И слово «всё» в данном случае буквально значит ВСЁ! На «виртуальных полках» магазина ассортимент товара от А до Я: и женская одежда, и продукты питания, и мебель, и книги, и подарки, и разнообразная техника, и косметика с парфюмерией, и… перечень предложений можно продолжать и продолжать.

Kaup24– интернет-магазин, который начал свою деятельность в 2014 году и до сих пор успешно предлагает товары для всей семьи. Мы рады, что в течение этого времени нам удалось завязать отношения с более чем пятью сотнями партнеров, вследствие чего мы можем предложить своим клиентам высококачественные товары известных и зарекомендовавших себя на рынке производителей по хорошей цене, — отмечают специалисты интернет-магазина.

Но адекватная цена это ещё не всё, чем Kaup24.ее «берёт» своих покупателей. Эксперты этой торговой площадки точно знают, как система должна функционировать, чтобы взаимосвязь «продавец-клиент» работала максимально эффективно. Что стоит во главе угла?

по-настоящему огромный ассортимент — более 350 000 товаров!

компания гарантирует: все реализуемые товары являются оригинальными, что подтверждает их качество;

товары можно приобрести в рассрочку, которая по срокам будет выгода покупателю;

большие скидки. При этом для зарегистрированных пользователей действует ещё и спецпрограмма, согласно которой каждому такому покупателю при каждой покупке возвращается 0,5% от суммы приобретения в виде Kaup24-евро.

оплатить товар можно различными способами (доброй дюжиной!). В том числе и наличными при получении.

служба поддержки, которая по телефону помогает в решении возникающих вопросов.

Ну и ещё один «шаг на встречу» интернет-магазина Kaup24.ee, который клиенты ценят по достоинству, — зарегистрированные пользователи о новых предложениях, появляющихся на площадке, а также акциях и скидках, узнают без промедления. Благодаря рассылке, приходящей на личную электронную почту клиентов.

И, к слову! От получения новости до участия в событиях — путь короток: Kaup24.ее «в телефонах» тоже есть.