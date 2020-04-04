Заслон от коронавируса: пункты пропуска на въездах в Севастополь продолжают работу

Пункты контроля на въездах в Севастополь сохранятся до конца действия режима полной самоизоляции, который был введен на этой неделе для противодействия распространению коронавируса в регионе.

Это не значит, что мы запрещаем выезжать из Севастополя или въезжать в город. Правоохранителям нужно решать свои задачи, плюс мы обеспечиваем контроль состояния здоровья перемещающихся граждан. Это дает результаты — человека с этого пункта увезли с пневмонией в клинику, взяты анализы. Кроме того, мы информируем граждан из других регионов, что в Севастополе сейчас закрыты все гостиницы, рестораны, места отдыха, — цитирует пресс-служба Правительства города врио губернатора Михаила Развожаева.

По словам Врио Губернатора, дежурным на пунктах пропуска поставлена задача — проверять граждан, которые говорят, что едут в город на работу:

Мы закончим выдачу всех пропусков гражданам, которым разрешено работать во время полной самоизоляции, до конца этого дня, максимум за выходные. Без документов человек нарушает режим самоизоляции, за что предусмотрены штрафные санкции. Но штрафовать мы будем начинать только тогда, когда я лично удостоверюсь, что система отлажена.

Михаил Развожаев отметил, что уже выдано более 20 тыс пропусков.

Это не значит, что карточка дает право ходить по городу. Она дает право ездить на работу и обратно. Это не означает, что на выходные вы можете пойти гулять с этим пропуском. Или поехать на шашлыки. Эта ситуация будет жестко контролироваться. Праздно находящихся на природе людей пропуск не избавит от ответственности, — заверил врио Губернатора Севастополя.

Напомним, режим самоизоляции в Севастополе продлен до 12 апреля включительно. Решение о продлении или смягчении режима полной самоизоляции будет приниматься исходя из оперативной обстановки в городе.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя