Затонувшую в Керченском проливе бронемашину подняли со дна

Бронемашину, затонувшую в Керченском проливе в ходе патриотической акции, вчера обнаружили, а сегодня уже и подняли со дна. Об этом сообщил пресс-секретарь организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов. Сейчас идет транспортировка БРДМ-2 на берег.
Поднять удалось, но не вытащить на берег. Такая технология, что к нему привязан специальный парашют, которым автомобиль выдернули со дна, но он находится под водой, — рассказал Андрей Коннов.
БРДМ-2 начали тянуть к берегу силами двух катеров. Скорость передвижения составляет 2,5 км/час. К счастью, погодные условия позволяют провести такую транспортировку.
Первая акция «Керченский десант «Дорога мужества» состоялась 23 июля 2017 года. Два экипажа, один из которых женский, на БРДМ-2 пересекли Керченский пролив. Дистанцию в 15 км участники преодолели за 2 часа 50 минут. Керченский десант вошел в Книгу рекордов России как «Преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2».
Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября — 11 декабря 1943 года) проводилась для освобождения города и порта Керчь, овладения портом Камыш-Бурун и дальнейшего освобождения Крыма. Это одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны. Ее продолжительность составила 40 суток. Итогом операции стал захват плацдарма на Крымском полуострове.
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