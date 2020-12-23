Завершается археологическая экспедиция в Африке с участием магистранта СевГУ

Магистрант Института общественных наук и международных отношений Михаил Копейкин стал первым студентом Севастопольского госуниверситета, который принял участие в археологических раскопках за рубежом. Он стал членом уникальной экспедиции, которая изучала памятники загадочной цивилизации Мероэ в Судане, соседствовавшей с Древним Египтом в 6-4 веках до нашей эры.

Я работаю в «Роял сити». Это археологический памятник мирового значения с храмом Асириса, с термами римского типа и остатки двух храмов. Но город ещё почти не раскопан. Это все в Мероэ. Мы раскапываем храм, он видимо неоднократно перестраивался. Пока принадлежность храма к конкретному божеству не установлена. Но памятник очень интересный. Верхние слои памятника относятся к I в. н э, мы добрались пока только до первых слоев. Там внушительные стены из сырцового кирпича и такой же пол, а под ним три слоя фундамента, тоже из сырца, слой больше метра, пока его не датируем. В нем мы нашли керамику — может и датировка появиться, — цитирует пресс-служба Михаила Копейкина.

Сезон археологических исследований экспедиции 2020 года Института востоковедения РАН возглавила доктор исторических наук Элеонора Кормышева. Целью экспедиции было изучение храмового комплекса и жилых зданий, возможно, дворца, относящегося к древней цивилизации Мероэ.

Впереди у исследователей еще камеральная обработка полученных материалов, тщательное изучение находок, составление научного отчета по результатам проведенных исследований, но уже сейчас по присланным нам участниками экспедиции фотографиям видно, что полевой сезон удался, находки очень и очень интересные, — отмечает заведующий кафедрой «Востоковедение» СевГУ Виктор Лебединский.

По словам Виктора Лебединского, участие студентов и магистрантов Севастопольского университета в ведущих международных археологических проектах в странах Востока будет развиваться и продолжаться в будущем.

Мероэ считается первой цивилизацией Африки, в которой возникла письменность, которая до сих пор не расшифрована.

фото: пресс-служба СевГУ