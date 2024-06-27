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Завершен капремонт ФАПа в селе Красная Слобода Белогорского района

Завершен капремонт ФАПа в селе Красная Слобода Белогорского района

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 22:03 27.06.2024

В селе Красная Слобода Белогорского района завершен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа). С открытием обновленного медучреждения медработников и местных жителей поздравили председатель комитета Государственного совета РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель, глава муниципального образования Белогорский район Арсен Юнусов, заместитель главы администрации Белогорского района Ленор Сеитджемилов, главный врач Белогорской Центральной районной больницы Ольга Поклонская.

Первичную медико-санитарную помощь в Краснослободинском ФАПе получают более 260 человек. Теперь фельдшер будет принимать пациентов в комфортных и современных условиях – в здании заменили кровлю, обновили фасад, выполнили внутреннюю отделку помещений, имеется холодное и горячее водоснабжение, электроотопление, компьютерная техника с выходом в Интернет, закуплена новая мебель.

Капитальный ремонт объекта выполнен за счет средств региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Стоимость реализации мероприятия составила 8 млн рублей, – сообщили в республиканском минздраве.

Фото и материалы: пресс-служба министерства здравоохранения РК.

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медицина и здравоохранение в Крыму
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