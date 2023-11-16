Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Дороги Крыма | Завершен первый этап ремонт моста дороги «Песчаное – Почтовое»
актуально в республике
Завершен первый этап ремонт моста дороги «Песчаное – Почтовое»
Фото: минтранс РК

Завершен первый этап ремонт моста дороги «Песчаное – Почтовое»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 20:50 16.11.2023

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Крым продолжается ремонт моста на автомобильной дороге общего пользования «Песчаное – Почтовое» общей протяженностью 46,910 погонных метров. Заказчиком выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

В настоящий момент завершены демонтажные работы и практически закончены ремонтно−восстановительные работы первого этапа. Мостостроители приступили к выполнению демонтажных работ второго этапа.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» мосты и путепроводы приводятся в нормативное состояние с 2022 года, в этом году планируется отремонтировать 24 мостов и мостовых переходов. В настоящий момент ведутся строительно-монтажные работы на 18 объектах. Строительно-монтажные работы завершены на 2 объектах, общей протяженностью 46,910 пог. м. Также введено в эксплуатацию 4 объекта, общей протяженностью 77,2 пог. м. Это мостовые сооружения на автодорогах «Советский – Пруды – Зыбино» (км 34+109), «Советский ‐ Старый Крым» (км 0+600) и «Симферополь – Евпатория» (км 39+588), — рассказали в минтрансе РК.

 

Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ремонт дорог

Комментарии для сайта Cackle
ремонт дорог
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.