Завершен первый этап ремонт моста дороги «Песчаное – Почтовое»

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Крым продолжается ремонт моста на автомобильной дороге общего пользования «Песчаное – Почтовое» общей протяженностью 46,910 погонных метров. Заказчиком выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

В настоящий момент завершены демонтажные работы и практически закончены ремонтно−восстановительные работы первого этапа. Мостостроители приступили к выполнению демонтажных работ второго этапа.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» мосты и путепроводы приводятся в нормативное состояние с 2022 года, в этом году планируется отремонтировать 24 мостов и мостовых переходов. В настоящий момент ведутся строительно-монтажные работы на 18 объектах. Строительно-монтажные работы завершены на 2 объектах, общей протяженностью 46,910 пог. м. Также введено в эксплуатацию 4 объекта, общей протяженностью 77,2 пог. м. Это мостовые сооружения на автодорогах «Советский – Пруды – Зыбино» (км 34+109), «Советский ‐ Старый Крым» (км 0+600) и «Симферополь – Евпатория» (км 39+588), — рассказали в минтрансе РК.