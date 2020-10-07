Завершено расследование дела о прошлогоднем отравлении детей в Симферополе  

Дети были отравлены фосфином.

Ноябрь прошлого года запомнился, в том числе, и ЧП в Симферополе: в доме № 36 по улице Ларионова неизвестным газом отравилась семья: мать и трое детей (подробности ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ). К сожалению двое детей погибли. Следователи возбудили уголовное дело – по ч.3 ст. 109 УК РФ (по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам).

История была полна загадок. Грешили на газовое оборудование и вентиляционные сети, соседей и магазин на первом этаже (там, якобы, травили насекомых)… Спустя почти год все загадки разрешились, расследование завершено. Обвиняемые – есть.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю из Симферополя и его знакомому по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 236 УК РФ — «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности отравление и смерть людей». В ноябре прошлого года жительница Железнодорожного района вызвала бригаду медиков в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья своих троих детей. На момент прибытия «скорой помощи» мальчик в возрасте 10 месяцев скончался, еще двоих детей – восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика — в срочном порядке доставили в больницу, где девочка скончалась. Ее брату и матери детей была оказана медицинская помощь, — сообщили в Следственном комитете.

На момент возбуждения уголовного дела следствие рассматривало все возможные версии произошедшей трагедии, приоритетной из которых была – отравление веществом неясной этиологии. Были проведены все необходимые следственные действия, назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования. В рамках расследования уголовного дела в одном из ведущих экспертных учреждений России проводилась длительная комплексная судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти детей и вещества, от которого они скончались.

После того, как следователи получили заключение экспертов, они закрепились в доказательствах, собранных в рамках уголовного дела по событиям того трагического дня и обстоятельствам, им предшествующим.

Следственным отделом по Железнодорожному району города Симферополя установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал нежилое помещение на первом этаже дома по улице Ларионова. При этом ему было достоверно известно, что помещение расположено в пятиэтажном доме, над которым находятся жилые квартиры, перекрытия между ними не являются герметичными, сообщаются вентиляционными отверстиями. С целью истребления насекомых, предприниматель решил провести дезинфекцию помещения, купив для этого специальный препарат. Препарат он передал знакомому, который разложил таблетки по помещению, закрыв вход и покинув его. В период с 22 по 24 ноября 2019 года произошло взаимодействие препарата с воздухом, выделился ядовитый газ фосфин, который проник через полости в квартиру, расположенную на втором этаже дома. В результате воздействия ядовитого газа отравление получили находящиеся на тот момент в квартире женщина и трое из ее детей, двое из которых скончались, — уточнили в Следкоме.

Индивидуальному предпринимателю и его знакомому предъявлено обвинение по вышеуказанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Свою вину в совершенном преступлении фигуранты уголовного дела признают полностью. Будет суд.

СПРАВКА: Фосфин, или фосфористый водород (PH3) — это бесцветный газ с неприятным запахом (гниющей рыбы, чеснока или промышленного карбида), ядовит, образуется при биохимическом восстановлении эфиров фосфорной кислоты, преимущественно в анаэробных условиях, т. е. без доступа кислорода. Фосфин ядовит (опасная концентрация, способная привести к летальному исходу, — 0,05 мг/л), а в концентрации 2000 мл/м3 (2 л/м3, или 2·10–3) он вызывает мгновенную смерть. С ним приходится сталкиваться прежде всего в сельском хозяйстве при обеззараживании зернохранилищ и защите от клещей и других вредителей при транспортировке урожая, особенно зерновых культур. Раньше его активно применяли против крыс и мышей в амбарах.