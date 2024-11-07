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Завершено следствие по факту ДТП в Алуште с тремя погибшими. Виновника аварии ждет суд
Фото: МВД по РК

Завершено следствие по факту ДТП в Алуште с тремя погибшими. Виновника аварии ждет суд

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 14:34 07.11.2024

В Алуште перед судом предстанет водитель большегруза, обвиняемый в ДТП, в котором погибли три человека. Об этой страшной аварии — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Как полагает следствие, 13 апреля 2024 года, на 175 км автодороги «Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта» обвиняемый, управляя грузовым автомобилем «Ман», допустил нарушение правил его эксплуатации. При осуществлении подъема на автодороге совершил скатывание назад, допустив наезд на автомобиль «Лада Приора».

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте происшествия скончались находившиеся в легковом автомобиле мужчина 1982 года рождения и женщины 1976 и 1957 годов рождения, — напомнили в крымской прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд.

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