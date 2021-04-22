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Завершены дорожные работы у сел Скворцово и Родниково на трассе «Симферополь – Евпатория»
Фото: страница в Facebook Г.Назарова

Завершены дорожные работы у сел Скворцово и Родниково на трассе «Симферополь – Евпатория»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:04 22.04.2021

Специалисты АО «ВАД» закончили ремонт двух участков трассы «Симферополь – Евпатория». Работы были выполнены на два месяца раньше запланированного срока.

Укладку асфальтобетона на Евпаторийском шоссе у сел Скворцово и Родниково сделали еще в начале апреля. Дорожники сначала отфрезеровали старое покрытие, затем уложили выравнивающий и верхний слои покрытия. В сёлах заасфальтировали площадки остановок общественного транспорта, установили бортовой камень, отремонтировали прилегающие к остановкам тротуары и укрепили обочины. Вчера дорожники нанесли на покрытие термопластиковую разметку, — сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Ремонт выполнялся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Его протяженность составила 8,5 км. Дорожники должны были закончить до конца июня, но завершили работы с опережением графика на два месяца, что позволит перевести людей на другие объекты.

Дорожники перебираются в Саки.

Ремонт и расширение участка автодороги на въезде в Саки («традиционное» место летних транспортных пробок) обещают завершить в начале июля. Об этом сегодня сообщил вице-премьер РК Евгений Кабанов.

Расширенный участок дороги на въезде в город Саки будет открыт в рабочем режиме к 1 июля этого года, — рассказал Кабанов.

По его словам, после расширения трассы пробок в разгар курортного сезона удастся избежать.

 

Завершены дорожные работы у сел Скворцово и Родниково на трассе «Симферополь – Евпатория»

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