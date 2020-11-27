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Завершены работы по ремонту 20 участков автомобильных дорог в Симферопольском районе
Фото: минтранс РК

Завершены работы по ремонту 20  участков автомобильных дорог в Симферопольском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 20:08 27.11.2020

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены работы по ремонту 20 участков автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в 10 населенных пунктах Симферопольского района, данную информацию предоставила «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

По информации минтранса РК, работы выполнены на объектах:

— пгт. Гвардейское: пер. Медицинский, ул. Ботаническая, пер. Ботанический;
— с. Софиевка: улицы Центральная, Солнечная;
— с. Доброе: улицы Салгыр-бою, 40 лет Победы;
— с. Пионерское: улицы Нагорная, Степная, Алуштинская, Дачная;
— пгт. Молодёжное: ул. Полевая;
— с. Фонтаны: ул. Яны-Дунья;
— с. Сторожевое: пер. Дружный;
— с. Широкое:  улицы Крымская, Октябрьская, Ходаковского;
— с. Кольчугино: улицы Революции, Школьная;
— с. Винницкое: ул. Кимаковского.

На данных участках дорожники выполнили работы по фрезерованию, устройству выравнивающего, нижнего и верхнего слоев покрытия. Завершены работы по установке бортового камня, укреплению обочин, восстановлению площадок под автобусные остановки, также на данных участках нанесена разметка и установлены дорожные знаки, — отметили в минтрансе РК.

Завершены работы по ремонту 20  участков автомобильных дорог в Симферопольском районе

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