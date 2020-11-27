Завершены работы по ремонту 20  участков автомобильных дорог в Симферопольском районе

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены работы по ремонту 20 участков автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в 10 населенных пунктах Симферопольского района, данную информацию предоставила «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

По информации минтранса РК, работы выполнены на объектах:

— пгт. Гвардейское: пер. Медицинский, ул. Ботаническая, пер. Ботанический;

— с. Софиевка: улицы Центральная, Солнечная;

— с. Доброе: улицы Салгыр-бою, 40 лет Победы;

— с. Пионерское: улицы Нагорная, Степная, Алуштинская, Дачная;

— пгт. Молодёжное: ул. Полевая;

— с. Фонтаны: ул. Яны-Дунья;

— с. Сторожевое: пер. Дружный;

— с. Широкое: улицы Крымская, Октябрьская, Ходаковского;

— с. Кольчугино: улицы Революции, Школьная;

— с. Винницкое: ул. Кимаковского.

На данных участках дорожники выполнили работы по фрезерованию, устройству выравнивающего, нижнего и верхнего слоев покрытия. Завершены работы по установке бортового камня, укреплению обочин, восстановлению площадок под автобусные остановки, также на данных участках нанесена разметка и установлены дорожные знаки, — отметили в минтрансе РК.