Завершить монолитные работы в новом корпусе крымского санатория «Днепр» планируют в 1 квартале 2024 года

Выполнить полный комплекс монолитных работ в новом корпусе санатория «Днепр» общей площадью более 9,6 тыс. кв. м в Ялте планируется в первом квартале 2024 года.

Строительство нового спального корпуса на 300 мест для санатория «Днепр» Федеральной налоговой службы России в Крыму стартовало летом 2022 года. В настоящее время монолитные работы выполнены на 32%. Также строители восстанавливают благоустройство в границах прокладки наружных инженерных сетей. Завершить строительство нового здания планируется в 2025 году, — сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

В пресс-службе «Единого заказчика» добавили, что основная особенность внешнего вида здания заключается в сложной геометрии, которая будет гармонично сочетаться с окружающим ландшафтом.

В спальном корпусе появятся однокомнатные и двухкомнатные двухместные номера, каждый из которых будет оснащен санузлом и балконом. На восьмом этаже здания будут расположены хозяйственно-бытовые, служебные и административные помещения.

На территории объекта также создадут комфортную среду для всех отдыхающих санатория. Кроме того, предусмотрено устройство проездов, которые будут обеспечивать доступ автотранспорта к корпусу и вспомогательным сооружениям.

Санаторий «Днепр» расположен в 16 км от Ялты, в п. Гаспра в старинном парке регионального значения Харакс. На его территории расположены старинный реликтовый парк, лечебная база, спортивная инфраструктура, крытый бассейн с морской водой. Учреждение специализируется на лечении заболеваний в области кардио-пульмонологии, неврологии, стоматологии, травматологии-ортопедии.

источник: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»