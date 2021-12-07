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Завтра Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу экс-министра культуры Крыма Новосельской
Скриншот: Вести-Крым

Завтра Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу экс-министра культуры Крыма Новосельской

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 14:07 07.12.2021

8 декабря Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобы экс-министра культуры Республики Крым Веры (Арины) Новосельской. Это следует из реестра судебных дел. Рассмотрение апелляции (на меру пресечения) начнется в 12:15.

Ранее, 19 ноября Басманный районный  суд Москвы отправил Новосельскую под арест на 2 месяца (до 17 января). Тогда суд отказался удовлетворять ходатайство защиты об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Напомним, в отношении экс-министра расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Согласно материалам дела, министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская получила взятку от ООО «Меандр» в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ по реконструкции детского центра (театра кукол) в Симферополе.

Завтра Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу экс-министра культуры Крыма Новосельской

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