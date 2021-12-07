Завтра Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу экс-министра культуры Крыма Новосельской

8 декабря Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобы экс-министра культуры Республики Крым Веры (Арины) Новосельской. Это следует из реестра судебных дел. Рассмотрение апелляции (на меру пресечения) начнется в 12:15.

Ранее, 19 ноября Басманный районный суд Москвы отправил Новосельскую под арест на 2 месяца (до 17 января). Тогда суд отказался удовлетворять ходатайство защиты об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Напомним, в отношении экс-министра расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Согласно материалам дела, министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская получила взятку от ООО «Меандр» в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ по реконструкции детского центра (театра кукол) в Симферополе.