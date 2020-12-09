Завтра открывается выставка проектов концепции развития Гагаринского парка Симферополя

10 декабря, в 12:30 откроется выставка проектов-участников конкурса на разработку концепции развития Гагаринского парка Симферополя. Как сообщили в администрации крымской столицы, ознакомиться с работами можно будет в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. Ивана Франко.

В настоящий момент проходит подведение итогов Открытого архитектурного конкурса. Об этом сообщил начальник Департамента архитектуры и градостроительства администрации Симферополя Олег Коробчук.

Основная цель конкурса – формирование целостной архитектурно-планировочной концепции парка имени Гагарина в городе Симферополь в контексте сфер архитектуры, ландшафтной архитектуры, дизайна и благоустройства, — отметил он.

Напомним, открытый конкурс на разработку архитектурной концепции реконструкции парка имени Юрия Гагарина стартовал 1 октября. Организатор и заказчик конкурса – Совет министров Республики Крым. Оператор конкурса – Союз архитекторов Республики Крым.

Внимание! Ознакомиться с представленными проектами (их всего 15) можно ЗДЕСЬ .