Займы онлайн — где и как получить быстро, когда деньги нужны «здесь и сейчас»

Редкий человек, наверное, может похвастаться тем, что никогда не был в ситуации, когда деньги нужны «здесь и сейчас», а где их взять — ни одной мысли. По статистике, каждый четвёртый россиянин с регулярным постоянством «перехватывает» суммы, чтобы так или иначе, но «заткнуть» дыру в бюджете в момент, когда это действительно необходимо. Самые популярные способы таких «перехватов»? Занять у родственников-друзей, оформить кредитку в банке, заложить какую-нибудь стоящую вещицу в ломбард. Но! Всё больше и в этом плане россияне уходят во Всемирную паутину, беря в долг у сервисов, буквально гарантирующих быстрые деньги.

Почему популярность этой услуги растёт в прогрессии?

Потому что мы выдаём онлайн-займы, обрабатывая заявку в течение нескольких минут. Все, что необходимо – это интернет и мобильный телефон. Работаем круглосуточно и ежедневно, — поясняют алгоритм работы финансовых организаций, работающих через Интернет, специалисты сервиса онлайн-займов Монеза.

Займы онлайн — как это работает

Сервисы онлайн-займов сегодня действительно дают фору тем же банкам в плане более лояльного отношения к клиентам. В первую очередь в том, что касается документов, которые необходимы для оформления такого рода кредитов. Пакет их минимальный. К примеру, упомянутая выше компания Монеза просит потенциальных заёмщиков предоставить всего лишь:

паспортные данные;

контактные данные;

информацию об уже имеющихся кредитах и займах.

Для увеличения шансов одобрения заявки на заём, советуем клиентам быть готовыми сфотографироваться с паспортом. Или же должен быть подтвержденный аккаунт на портале Госуслуги, — дают подсказку специалисты.

Причём на займ может претендовать практически каждый трудоспособный человек. При условии, что:

его возраст в рамках 18-65 лет;

он гражданин Российской Федерации, имеющий регистрацию на территории страны;

имеет ежемесячный доход.

Отметим, что все заявки на займы в Монеза рассматриваются в индивидуальном порядке. При этом решения принимаются быстро. И деньги заёмщику — после одобрения заявки — переводят быстро. Любым удобным для клиента сервиса способом: на банковскую карту, или на расчётный счёт, или же наличными через систему Contact.

И ещё: онлайн займы (в отличии от банков) — это реальная возможность получить беспроцентный займ.

Мы считаем, что технологии могут изменить восприятие даже самых обычных финансовых продуктов, они позволяют получать займы проще и быстрее. Наша миссия – облегчить финансовые вопросы, сделать деньги снова простыми, — отмечают эксперты сервиса онлайн-займов Монеза.

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