«Зажигай, Артек!» — в Международном детском центре празднуют

В Международном детском центре «Артек» состоялось яркое культурно-массовое событие «Зажигай, Артек!», приуроченное к 100-летнему юбилею центра и Дню России. На центральном стадионе собрались около 4000 артековцев – детей и взрослых, чтобы вместе отметить этот важный праздник.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Российской Федерации, который объединил всех присутствующих в одном порыве гордости и любви к Родине. С первых минут на стадионе звучали любимые артековские песни, создавая атмосферу праздника и единства. Интерактивное караоке вовлекло каждого в музыкальный поток, наполнив пространство радостью и теплом.

Особое место в программе занял музыкально-поэтический пролог, посвящённый образу России как большой семьи. На огромном экране появился главный символ – «Древо России», где корни олицетворяли историю и память, ветви – поколения, а листва – светлое будущее страны. Пролог проникнут патриотической лирикой, воспевающей родную землю, семейные традиции и любовь к родине.

Под открытым небом «Артека» звучали современные песни российской эстрады, объединяющие поколения и вызывающие отклик в сердцах подростков. В программе прозвучали композиции «Всё, что в жизни есть у меня», «Группа 1 крови», «Матушка Земля», «Поезда», «И снова седая ночь» и другие. Музыкальные номера сопровождались театральными мизансценами, зажигательными танцами и массовыми флешмобами. Дети не просто пели и танцевали – они становились полноправными участниками действия, выражая настроение поколения, любовь к стране и ценность человеческих отношений.

Сцену украсили яркие выступления хореографических и вокальных коллективов из разных уголков России и соседних республик: Узбекистана, Южной Осетии, Москвы и Московской области, Донецкой Народной Республики, Пермского края, Свердловской и Оренбургской областей, Республики Марий Эл и Омска. Более 800 юных артистов подарили зрителям незабываемые эмоции и впечатления.

Кульминацией праздника стала песня «Сансара» — символ преемственности, жизненного круга и силы человеческих связей. Этот трогательный номер объединил всех участников на сцене и в зале, подводя итог насыщенной программы, лейтмотивом которой стали слова: «Мы разные – но мы вместе, мы – большая страна, мы – «Артек», мы – Россия».

Мы отмечаем столетие «Артека». Это невероятно грандиозное событие. Столько эмоций испытали за этот вечер! Грустно, что смена стала днём короче. Мы рады, что поучаствовали в такой массовке. День был очень ярким, насыщенным и останется навсегда в моей памяти, – рассказала Анастасия Ючкина из Москвы. Я очень счастлива. В первый раз приехала в «Артек» и впечатления невероятные. Организация события очень крутая, я радуюсь, что нашла таких классных друзей, вожатых. Впереди только яркие эмоции, – уверена Екатерина Никифорова из Узбекистана.

источник: МДЦ «Артек»