Здравоохранение Крыма получит свыше 160 миллионов рублей из Резервного фонда Кабмина

Правительство России выделило Крыму из Резервного фонда 164,4 млн. рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина Республика Крым получит более 164,4 млн. рублей из резервного фонда правительства РФ на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Дополнительное финансирование позволит продолжить бороться с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь, — отметил Аксёнов.

В июне — июле на эти цели в России уже было выделено 110 млрд рублей.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распоряжение, согласно которому регионам направят еще свыше 56 млрд. рублей на поддержку систем здравоохранения. Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на борьбе с пандемией, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения, отметили в кабмине. Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.