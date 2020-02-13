Зеленский пообещал переселенцам из Крыма построить «город-сад» в солончаках Херсонщины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить «город-сад» в Херсонской области для переселенцев из Крыма.

Как сообщает сайт главы «незалежной», начать строительство планируется в этом году. Кроме того, Зеленский пообещал, что на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» на границе с Крымом создадут «специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение».

Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома, — цитирует Зеленского его пресс-служба.

По неофициальным данным модульные дома для переселенцев из Крыма в Геническом районе Херсонской области будет возводить турецкий инвестор.