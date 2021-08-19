Зеленский сегодня много чего наговорил о Крыме

ВМФ Украины (именно флот).

Украина намерена до 2035 года значительно усилить свой военно-морской флот, что позволит ей «разблокировать» Черноморский регион. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам.

По нашему военно-морскому флоту сейчас у нас есть три этапа. До 2035 года (планируется) строительство большого флота. И мы готовы к разблокированию Черноморского региона. Будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки. Также ‒ военно-морские базы. Первая будет строиться в Бердянске, – сказал он.

По словам Зеленского, строительство военно-морской базы в Бердянске поддержано США, Великобританией и Евросоюзом.

Национальная автономия в Крыму.

Вопрос образования на законодательном уровне так называемой «национальной крымскотатарской автономии» на территории российского Крыма уже назрел, этим будет заниматься, по словам Зеленского, так называемая «Крымская платформа».

Я знаю, что какие-то наработки есть. Согласованы ли они с моим офисом? Нет. Согласованы ли они с крымскотатарским обществом? Я не знаю, насколько этот законопроект нормальный, — сказал Зеленский.

Он также пообещал не делать шагов, которые «ставят под угрозу сложно живущее в Крыму население«.

Крымчане – очень гибкие.

По мнению Зеленского, если в Крым «вернется Украина», то крымчане воспримут это позитивно. Дескать, в Россию полуостров ушел за «лучшей жизнью», надежды не оправдались, так что сменить флаг еще раз – плевое дело.

С радостью будут принимать украинскую власть в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с этим октябрятским значком, все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь, — заявил Зеленский.

Фантазии.

Правда, много интересного? Не то Хлестаков, не то Наполеон, не то Манилов, не то Тартарен из Тараскона наговорил… много чего. Вот хотя бы тезис о «гибкости» и «всеядности» крымчан. По себе судят? Уверены, что все дело в каких-то материальных благах? Да и кто сказал, что «надежды крымчан не оправдались»?! Тот парень из комической телегруппы, что не так давно ностальгировал по рапанам и «советскому отдыху» в Крыму? Так это.. Наврал господин. Не был он в советское время в Крыму. И рапанов мальчишкой не ловил. Признался сегодня.

Я не был в советские времена в Крыму никогда. Тогда это было дорого. Моя семья не могла себе вообще этого позволить. Приехал впервые в Крым я со своей будущей женой, нам было по 18 лет, — поведал президент Украины.

Мечты.

Теперь лидер «незалежной» мечтает куда поедет после «деоккупации Крыма».

О-о-о, у меня там много мест. Хочу на Черное наше море, очень хочу. Наверное, мыс Фиолент, а затем Кастрополь. Гурзуф. Но там всегда было очень пафосно. Мы не ездили туда: очень дорого. Хотя шампанское «Новый Свет» было неплохое. Евпатория прикольная, Феодосия прикольная… Ну, и на Ай-Петри, к татарам ‒ за чебуреками, — высказался Зеленский.

Какие-то странные фантазии и стереотипы… Ну так работа у него такая – чай, не мешки ворочать.