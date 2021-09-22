Зеленский в ООН призвал «бороться с Россией» и «возвращать Крым»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие «агрессии РФ» и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны быть приоритетом сессии ООН.

Для Украины важно, чтобы в течение 76-й сессии Генеральной Ассамблеи под вашим председательством государства-члены провели полноценные дебаты в рамках украинского пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины, – сказал Зеленский.

Естественно, глава «незалежной» напомнил и о саммите «Крымская платформа», акцентировав внимание на том, что достижение конечной цели этой инициативы – «возвращение Крыма – это путь к восстановлению уважения к Уставу ООН».

Кроме того, Зеленский отметил важность принятия на пленарном заседании двух резолюций Генеральной ассамблеи, которые Украина (совместно с партнерами) планирует представить на рассмотрение: «Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина» и «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей».

Зеленский назвал эти документы «практическим инструментом по защите прав человека и предотвращения дальнейшего превращения Крыма в военную базу с ядерным оружием — прямой угрозе для глобальной безопасности«.

Президент Украины в ходе общения с Шахидом также заявил о важности проведения в ходе Генассамблеи ООН дебатов «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины», а также отметил, что для Киева «ключевым приоритетом в рамках ООН остается противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности, деоккупация Донбасса и Крыма«.

Интересно, что буквально вчера постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что обсуждение передачи Крыма Украине на полях Генеральной ассамблеи ООН не имеет смысла, а проблему Донбасса нужно решать внутри страны.