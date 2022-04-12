Земельные участки в крымском поселке Курортное будут возвращать в госсобственность по суду

Прокуратура Феодосии провела проверку исполнения требований земельного законодательства. Установлено, что в соответствии с актом на право пользование землей, выданным Феодосийским городским советом депутатов трудящихся в 1965 году, в пользовании Карадагской актинометрической обсерватории находился земельный участок площадью порядка 17 га, расположенный в поселке Курортное. В нарушение требований законодательства и в отсутствие полномочий поселковый совет в период с 2008 по 2009 год передал земельные участки в собственность физическим лицам.

Прокурор направил в суд иск об истребовании земельных участков из чужого незаконного владения и передачи их в государственную собственность. В настоящее время судом рассмотрено 4 исковых заявления прокурора, в собственность государства подлежат возврату земельные участки площадью более 2,7 тыс. кв. метров, — сообщили в надзорном ведомстве.

Рассмотрение судом оставшихся исков находится на контроле прокуратуры.