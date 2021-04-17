Земли иностранцев в Севастополе: по закону должно быть изъятие, а на деле как?

Напомним, с 21 марта 2021 года земельными наделами на территории Крымского полуострова не могут владеть иностранные граждане. Согласно законодательству России, а точнее — изменениям, внесённым 20 марта 2020 года в Указ #201 от 2011 года, определяющий перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть земельными участками.

Под действие этого документа на полуострове попали тысячи участков, как в Республике Крым, так и в Севастополе. Другими словами, статус землевладельцев автоматически и единовременно потеряли очень многие. И в большинстве своём это, конечно, подданные Украины.

Год прошёл с того момента, как российские власти заявили о своих намерениях. Владельцам такого рода участков предложили два основных выхода из ситуации: продать землю или же перерегистрировать на родственников — граждан России. Многие ли такой шаг сделали? Меньше меньшего, говорят специалисты. А что происходит сейчас — в апреле 2021 года — когда изменения в силу вступили? В Севастополе дела обстоят так:

Запретить владеть — это ещё не всё. Согласно изменениям, такие участки должны быть изъяты у их владельцев. И не просто так! То есть: если говорим о Севастополе — специалисты Департамента по имущественным и земельным отношением Правительства города (ДИЗО) должны выявить иностранного гражданина, владеющего землёй в регионе, подать иск в суд, чтобы выставить объект на торги, найти покупателя, а затем отдать теперь уже бывшему владельцу участка какую-ту сумму от реализации земли. Сложная процедура. Так вот, прямо сейчас алгоритм её работы пока не озвучен. Пока… по сути… все такого рода участки в Севастополе в «свободном полёте». Пока никто ни у кого ничего не забрал. Более того, по состоянию на начало апреля есть прецеденты, когда люди оформляют сделки купли-продажи таких земель в простой письменной форме, и относят документы в МФЦ. Было и одно оформление подобной сделки через нотариуса – смотрим, чем это всё закончится. И эти действия пока смотрятся логично. Запрета ведь нет, ареста нет, действие заверяется нотариально, отправляется на рассмотрение регистраторам в Рореестр на переоформление права собственности. А вот пройдёт ли переход права собственности – это уже судить регистрационной службе. Ждём, — поясняет текущую ситуацию директор Агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская.

Вместе с тем, говорят эксперты, приостановки таких сделок со стороны МФЦ уже есть. Но не отказы, потому как чётких оснований для этого нет.

Знаем, что регистратор по одной из первых таких сделок отправил в ДИЗО межведомственный запрос – пусть разъяснят, как поступать. Готовится ли участок к изъятию или как. Можно ли это считать сложившейся практикой? Конечно, нет. Люди, естественно, не довольны. Не знают, что делать. Но и мы — как профессионалы в сфере недвижимости — тоже пока в растерянности. У нас, к примеру, в Агентстве есть такие заказы на продажу. Продавцы в Прибалтике, приехать не могут – коронавирус, и мы вот зависли с ними. Из Украины есть такие запросы, из Италии. Пока ждём, — отмечает Наталья Массальская.

При этом риэлторы считают, что в ситуацию меньшей сложности попали те, у кого на участках есть домовладения.

Здесь путь такой: земля изыматься не будет, но иностранцам предлагается взять её в аренду. Примерно так: сначала передать её городу, а затем взять обратно. Я думаю, что юристам и адвокатам при таком положении дел будет, что делать. По той простой причине, что спорных вопросов, разумеется, будет много. Это ведь проблемы, связанные с финансами. Да и, в принципе, суды в связи с этими изменения в законодательстве окажутся заваленными работой. Естественно! Вряд ли кто-то захочет просто так «сдать» объекты, которые стоят немалых денег. И если не будут оспаривать Указ как таковой, то свою нерасторопность в решении этих вопросов — продажи или передачи участков до 20 марта 201 года — точно! И основание для этого есть! Коронавирус и закрытие границ, из-за которых многие действительно — из той же Украины — не могли приехать в Крым в 2020-м, чтоб решить свои земельные проблемы. Это же, по большому счёту, форс-мажор. Нет родственников – приехать не можешь. Доверенность на продажу? Кому? — говорит Наталья Массальская.

Есть ли сегодня покупатели, желающие приобрести такие «зависшие» участки?

У нас пока нет. Интересуются, но не более того. Считают, что такие сделки небезопасные. Сегодня они приобретают этот участок, а завтра его могут забрать, опротестовав сделку, потому как статус земли формально не определён. Но! И число продавцов таких участков существенно не увеличилось. Верьте — не верьте, а многие… в той же Украине… до сих пор считают, что у них в Крыму что-то могут забрать. Политика украинская такова, что людям активно продолжают вкладывать в голову информацию про «оккупированный полуостров», вводя… по сути… в заблуждение, которое может дорого в итоге людям стоить. Поэтому сегодня наша позиция такова: мы следим за этим. Регистраторов дёргаем, коллег дёргаем, нотариусов дёргаем. Пока вот идут приотановки и отправки в ДИЗО запросов с просьбой уточнить, что да как. Ну а для все тех, кто оказался в числе владельцев таких участков, совет один — обозначьте себя! Затихориться и переждать не получится. Это проблема, которую в любой случае, несмотря на ныне существующий вакуум, придётся решать, — констатирует директор АН «Мультидом» .