Зерновые и зернобобовые: уборочная кампания на полуострове продлится до середины августа

В Крыму продолжается уборочная кампания ранних зерновых и зернобобовых культур. По данным председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, аграрии приступили к работам еще в середине июня и продолжают их с учетом текущих погодных и организационных условий.

В 2026 году к уборке на полуострове подлежит 755 тысяч гектаров сельхозугодий. На данный момент обмолочено 114 тысяч гектаров, а средняя урожайность составляет почти 32 центнера с гектара. Благодаря этому сельхозпроизводители уже собрали 356 тысяч тонн зерна.

Сроки проведения работ немного сместились из-за обильных весенних осадков, а также сложностей на топливном рынке. Завершить уборочную кампанию планируется к середине августа. В полях задействовано необходимое количество техники, при этом на всей площади уборки обеспечиваются меры пожарной безопасности.

Министерство сельского хозяйства Крыма поддерживает прямую связь с аграриями и муниципалитетами. В оперативном порядке решаются вопросы поставок топлива и другие задачи, связанные с растениеводством, животноводством, садоводством и виноградарством.

Одновременно с уборкой урожая сельхозпроизводители уже готовят почву к осенним полевым работам. Власти республики отмечают, что, несмотря на внешние вызовы, ключевые направления агропромышленного комплекса продолжают функционировать.

источник: КрымИНФОРМ

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