Жалюзи: горизонтальные, вертикальные, рулонные, мультифактурные. Преимущества и недостатки

Жалюзи — это светозащитное приспособление, которое крепится на окна и состоит из ламелей. Ламели — это планки, расположенные горизонтально или вертикально, соединяющиеся друг с другом либо поворачивающиеся вокруг своей оси.

Жалюзийные системы появились у нас не так давно, но уже завоевали огромную популярность из-за своего широкого применения. Они спасают не только от солнца, но и от пыли и осадков, а также используются в качестве регулирования тепловых и воздушных потоков.

Виды жалюзи

Существует большое разнообразие жалюзи. Все эти приспособления состоят из ламелей, за исключением рулонных жалюзи. Они производятся чаще всего из пластика, но существуют также модели из ткани, металла, дерева. На горизонтальных жалюзи ламели располагаются горизонтально, на вертикальных, соответственно, вертикально.

Вертикальные жалюзи

Вертикальные жалюзи смотрятся в интерьере гораздо интереснее горизонтальных, они могут убираться от окна полностью, как шторы, либо поворачивать их вокруг своей оси, чтобы свет проникал в комнату. Ламели таких жалюзи изготовливают из ткани, алюминия, пластика, нитей… Они могут быть фигурными и даже с фотопечатью. Цвета? Самые разнообразные!

И! Вертикальные жалюзи идеально подходят для небольших помещений с низкими потолками. Они визуально увеличивают пространство, становясь стильным современным декором.

У таких жалюзи — масса достоинств:

с помощью поворотов ламелей удобно контролировать уровень попадания света в комнату ;

; ламели можно заменить , если произошла поломка ;

, ; удобны в установке ;

; схожи с обычными шторами , но придают изюминку помещению благодаря своему дизайну .

Недостатки вертикальных жалюзи:

скрадывается пространство помещения за счет того , что их вешают перед окном ;

, ; если дует ветер , ламели могут шуметь при попадании друг на друга .

Горизонтальные жалюзи

Жалюзи можно установить на раму, на проем или в проем окна. Преимущества горизонтальных жалюзи:

вполне бюджетная цена ;

; простота установки . Можно обойтись без мастера и самому повесить эти шторы ;

. ; не нуждаются в особом уходе . Их можно просто протереть влажной тряпкой , тем более что благодаря особенному покрытию ламели и так не собирают на себе много пыли ;

. , ; не занимают много места ;

; попадание солнечного света можно регулировать самому ;

; если прикрепить жалюзи прочно , то ламели не погнутся и прослужат очень долго .

Есть незначительные недостатки у горизонтальных жалюзи:

если окно расположено рядом с плитой или печкой , не рекомендуется вешать горизонтальные жалюзи , так как от сильного жара ламели могут испортиться ;

, , ; со временем ламели могут пожелтеть от солнечных лучей ;

; глаза могут « устать » от света , который попадает в помещение не полностью , а полосками .

Рулонные жалюзи

Рулонные жалюзи представляют собой единое полотно, которое накручивается в рулон с помощью механизма, который крепится к створке окна. Сейчас такие модели очень востребованы благодаря своему разнообразию фактур и тканей, они сочетаются с гардинами и шторами, также они обрабатываются специальным веществом, благодаря чему не выгорают на солнце, их легко регулировать и устанавливаются они любыми способами: на двусторонний скотч, с помощью саморезов, а также подвешиваются на створку.

По дизайну такие жалюзи хорошо использовать в кухне, гардеробной или ванной с окном. Для дизайна кухни лучше выбрать жалюзи с цветочным, фруктовым рисунком. Для спальни подойдут плотные однотонные шторы или же с блестками и светоотражающим эффектом. Для детской комнаты следует выбрать жалюзи с рисунком, но не слишком броским и не слишком детским – ведь через пару лет ребенку может надоесть тот или иной герой мультфильма.

Большой популярностью сейчас пользуются шторы «Зебра», которые состоят из полосок ткани, которые имеют различную степень прозрачности. По желанию, их положение можно регулировать. К примеру, затемнить ночью, а днем приоткрыть. Они впишутся в любой интерьер и зрительно увеличат помещение.

Мультифактурные жалюзи

Верхние слои таких конструкций выполняют декоративную функцию, это так называемый «ламбрекен», а нижний слой защищает комнату от света. Такие жалюзи подойдут для гостиной, а также украсят коридоры офисов и иных так называемых «присутственных мест».

К слову, жалюзи — в основном вертикальные, по статистике, чаще всего выбирают при обустройстве помещений тех же детских садов и школ. Почему? Они максимально удобны в использовании — говорят специалисты компании «Колорит», вот уже который год «одевающие» в жалюзи окна домов, квартир и учреждений в Киеве:

позволяют регулировать уровень освещения в помещении;

сдвигаются в сторону, когда есть необходимость обеспечить полный доступ к окну;

могут быть прикреплены как к стене, так и к окну, и внутри оконного проёма;

ламели вертикальных жалюзи бывают разной высоты и цветов, а потому могут служить примечательной деталью любого интерьера.

На вкус и цвет

Главный плюс жалюзи — они будут уместны в помещениях практически любого назначения. Их преимущества давно уже оценили дизайнеры всего мира, а потому активно «вписывают» их в качестве

Так, к примеру, если речь идёт о горизонтальных жалюзи, то их зачастую устанавливают на окнах гостиных, детских комнат и на кухнях. Они чаше всего выглядят лаконично, а потому отлично сочетаются практически с любым интерьером и создают с ним целостный ансамбль. Для спальни горизонтальные жалюзи выбирают реже, но если уж такая конструкция наиболее предпочтительна, то лучше выбрать жалюзи из дерева или бамбука, также можно использовать тканевые варианты.

Что же касается вертикальных жалюзи, то нет помещений, в которых бы они не прижились. В современном стиле используют обычные тканевые или пластиковые жалюзи. Ну а если, к примеру, ваша комната оформлена в стиле лофт, ламели могут быть выполнены из дерева, по цвету, схожему с цветом напольного покрытия. Для спальни подойдут ламели спокойных монотонных цветов, они добавят в интерьер легкости и воздушности. Для детской можно выбрать жалюзи из экологичных натуральных материалов.

Совет напоследок: жалюзи — и горизонтальные, и вертикальные, и рулонные, и мульифактурные — лучше не покупать в «готовом виде», а изготавливать на заказ, «затачивая» их под параметры конкретных помещений.