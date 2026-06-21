Жара и сушь на западе Крыма может провоцировать пожары

В западный районах Крыма в воскресенье и последующие два дня ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом информирует официальный канал «РСЧС Республика Крым» в мессенджере Mакс, предназначенный для быстрого информирования и координации действий граждан.

Канал напоминает, что в связи с высокой пожароопасностью запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112.

В воскресенье в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, прогнозировали синоптики крымского гидрометцентра, будет сухая и жаркая погода. Дневные температуры достигнут +31 градуса по Цельсию.

источник: РИА Новости Крым

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