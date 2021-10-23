Железнодорожная техника остается «на коне» и в ХХI веке

Еще в конце ХХ века аналитики предрекали постоянное и неуклонное снижение долей железнодорожного транспорта в перевозках и грузообороте. Причем считалось, что тон в отказе от рельсовых сетей зададут развитые страны. Но в ХХI веке как раз экономически развитые державы (в первую очередь, США, Китай, Россия, Индия, Канада, Бразилия) продолжают наращивать объемы грузоперевозок железнодорожным транспортом, увеличивать протяженность сетей, модернизировать инфраструктуру, внедрять новую технику. Даже в перспективе на ближайшие 20 лет у старых-добрых поездов будет работа, причем измеряемая в миллионах: пассажиров и тонн грузов.
Другое дело, что современные поезда и составы – не «старые-добрые железяки», а вполне отвечающие веяниям времени механизмы и системы. Поставка железнодорожной техники – дело ответственное, современное и своевременное. С одной стороны, это тесное сотрудничество с крупнейшими машиностроительными компаниями, с другой – обширный рынок сбыта, наработанные связи и контакты. Ведь сегодня востребованы не только вагоны и локомотивы, но и автомотрисы, железнодорожные краны, самоходные платформы, электровозы и универсальные путевые машины. Подробный ассортимент востребованной железнодорожной техники – на сайте компании «Провитекс».
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Почему профессионалы отдают предпочтение этому надежному поставщику? Причин несколько:
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Отметим, что в перечне возможных поставок на сайте https://proviteks.lv/ – не только собственно железнодорожный транспорт, но путевой инструмент, оборудование для ремонта и безопасности движения поездов, кабельно-проводниковая продукция и рельсовозы.
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