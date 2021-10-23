Железнодорожная техника остается «на коне» и в ХХI веке

Еще в конце ХХ века аналитики предрекали постоянное и неуклонное снижение долей железнодорожного транспорта в перевозках и грузообороте. Причем считалось, что тон в отказе от рельсовых сетей зададут развитые страны. Но в ХХI веке как раз экономически развитые державы (в первую очередь, США, Китай, Россия, Индия, Канада, Бразилия) продолжают наращивать объемы грузоперевозок железнодорожным транспортом, увеличивать протяженность сетей, модернизировать инфраструктуру, внедрять новую технику. Даже в перспективе на ближайшие 20 лет у старых-добрых поездов будет работа, причем измеряемая в миллионах: пассажиров и тонн грузов.

Другое дело, что современные поезда и составы – не «старые-добрые железяки», а вполне отвечающие веяниям времени механизмы и системы. Поставка железнодорожной техники – дело ответственное, современное и своевременное. С одной стороны, это тесное сотрудничество с крупнейшими машиностроительными компаниями, с другой – обширный рынок сбыта, наработанные связи и контакты. Ведь сегодня востребованы не только вагоны и локомотивы, но и автомотрисы, железнодорожные краны, самоходные платформы, электровозы и универсальные путевые машины. Подробный ассортимент востребованной железнодорожной техники – на сайте компании «Провитекс».

Компания «Провитекс»: почему — да?

Почему профессионалы отдают предпочтение этому надежному поставщику? Причин несколько:

техника крупнейших заводов-производителей,

лучшие цены и гибкость в работе с постоянными заказчиками,

индивидуальный подход к каждому покупателю,

качество и профессионализм.

Отметим, что в перечне возможных поставок на сайте https://proviteks.lv/ – не только собственно железнодорожный транспорт, но путевой инструмент, оборудование для ремонта и безопасности движения поездов, кабельно-проводниковая продукция и рельсовозы.

Вывод очевиден – надежным поставщикам железнодорожной техники не страшны ни перепады транспортного рынка, ни его «модные тенденции». Рост ВВП, развитие энергетического сектора наращивание объемов торговли подстегивают развитие железнодорожного транспорта, стабильный рост грузооборота и объемов пассажироперевозок. Даже на фоне устойчивого развития трубопроводного, автомобильного и водного транспорта, «старые-добрые» поезда дали эффективный ответ. Это активизация перевозок в сегменте низкодоходных грузов. Железная дорога берет объемами и предлагает низкие расценки. В том числе за счет грамотных поставок необходимого профессионального оборудования. Задача – остаться «на коне» и в ХХI веке. Пока она выполняется.