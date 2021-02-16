Женские сумки сезона 2021 года – в моде оригинальная геометрия

Женские сумки – едва ли не главный аксессуар дополняющий, подчеркивающий достоинства гардероба владелицы. Поэтому к их выбору модницы подходят с особым вниманием. Случайности – ни к чему, образ должен быть цельным и стильным. Но иногда именно сумка становится «центром притяжения», вокруг которого формируется весь внешний облик: женственный или унисекс, спортивный или официальный деловой, вечерний или повседневный. Тенденции моды мира женских сумок не претерпели кардинальных изменений в сравнении с прошлым годом. На пике популярности неординарная форма, оригинальная геометрия. Лидеры продаж – хобо, шопперы и тоуты.

В 2019 году сумка тоут вышли на вершину популярности, не теряют позиций и в 2021-м. Отличительные черты – 100% соответствие духу времени, образу в меру деловой, в меру хозяйственной, самостоятельной, но женственной леди.

Тоуты вместительные, удобные, всесезонные и универсальные. Это не совсем наше «и в пир, и в мир», но тоут не подкачает и по ходу шопинга, и в деловом офисе, и на прогулке в парке, и на романтическом свидании. Скажем так, отличный повседневный вариант для дополнения любого образа. Сумка удобна – средние ручки позволяют носить ее на плече, маленькие в руке. Тоуты могут быть любой формы… близкой к прямоугольной. Помните, про модную оригинальную геометрию? Выбирайте по душе в маркетплейсе US Мall. Ассортимент – более чем широкий, на любой вкус и цвет. Кстати, о цвете. Тренд сезона-2021 – подражание цвету одежды, поэтому в Интернет-магазине такое разнообразие оттенков.

Как выбрать сумку тоут в режиме онлайн

Вариантов три: вы точно знаете, какая сумка нужна под определенный стиль и цвет одежды; будете листать весь каталог, чтобы не пропустить ни одной модели; задействуете систему поиска и фильтров. Такой «отсев» не сложный и вот по каким критериям – по:

действующим скидкам,

цене,

бренду,

размеру (обратите внимание – в фильтрах представлено и соответствие российским размерам),

цвету,

деталям,

фасону,

материалу.

Классический тоут – сумка без кармашков, с единственным большим отделением. К тому же с открытым верхом. Однако в современных моделях есть и застежки: как молнии, так и шнурки, булавки и даже букле. Такая сумка на 100% женственная, хотя бы потому, что в женской сумочке может быть все, что угодно. Но кому не подойдет – педантичным особам и перфекционисткам, у которых все на своем месте, в отдельном кармашке, чуть ли не подписанной секции-отделении. Не так уж это и женственно. С другой стороны – модный «соратник» тоута – хобо – сумка, способная принимать форму… своего содержимого, это уже вариант «почти рюкзачка» для юной аудитории тинейджеров. Впрочем, тоуты и хобо, шоперы и шкатулки (тоже возвращающие себе былую популярность) могут (и должны) мирно соседствовать в гардеробе и «барышни» и «хулигана».

И все-таки сумка тоут женская заслуженно держится на пике популярности уже 2 года. Все дело в универсальности и возможностях трансформаций образа. Современная сумочка тоут – уже не прямоугольная открытая, а напоминающая трапецию, корзинку, многоугольник… или же вовсе без углов. В ней сочетаются вместительность шоппера и элегантность сумочки через плечо. Мы не оговорились, многие модели этого сезона оснащены длинной ручкой, позволяющей носить тоут на плече.

Единственная проблема, с которой могут столкнуться модницы на портале usmall.ru, — это проблема выбора. Тут уж совет один: не торопитесь, выбирайте вдумчиво сумочку по душе под свое единственный и неповторимый образ. Ну а предложить лучшие цены, максимальные скидки и минимальные сроки доставки товара – забота маркетплейса US Мall.