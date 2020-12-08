Женский проект Муфтията Крыма — лучший проект в России!

Общественная организация мусульманок Крыма «Буллюр» Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь и просветительский проект «Файдалы илим» признаны лучшими в России. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве на VIII Съезде женских мусульманских организаций «Развитие и поддержка лидерского потенциала: ответственность, успешность, эффективность», который проходил 4-6 декабря 2020 года.

Участие в мероприятии приняли руководители и представители женских мусульманских организаций, общественные деятели, активисты.

По словам руководителя проекта Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь «Файдалы илим» и ОО «Буллюр», психолога, члена Ассоциации психологической помощи мусульманам Зейнеб Баировой, цель съезда — объединение женских мусульманских организаций для совместной работы, направленной на решение актуальных проблем мусульманского общества России, а также разъяснение понятия о положении мусульманки в обществе и границах её участия в жизни государства, согласно исламского вероучения.

В этом году Крым принимает участие в пятый раз и возвращается с титулом «Лучшая женская мусульманская организация — 2020». В этом году еще пять организаций из разных регионов Российской Федерации были наделены особым статусом за эффективность и награждены кубками и благодарностями за вклад в развитие ислама в России, — отмечает Зейнеб Баирова.

Ежегодно в работе съезда принимает участие свыше 30 регионов России. Кроме того, к участию приглашаются мигранты, проживающие на территории Москвы и Московской области, а также международные делегаты.

Тематика VIII Всероссийского съезда женских мусульманских организаций «Развитие и поддержка лидерского потенциала: ответственность, успешность, эффективность» обоснована тем, что сейчас, во время пандемии общественным лидерам и активистам необходимо объединить свои усилия, стать личным примером психоэмоциональной устойчивости, поддержкой членов своей организации и общества в целом, — говорит Зейнеб Баирова.

В рамках съезда крымская делегация приняла участие в обсуждении вопросов поддержания и развития женского лидерского потенциала, самореализации мусульманки в современном обществе, развития личностных качеств и психологических особенностей лидера, роли лидера в деятельности общественной организации, социально-психологических аспектов лидерства в социальные сети и т.д.

По материалам пресс-службы ЦРО ДУМ Крыма