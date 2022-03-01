Жилеты, косухи, пальто, куртки — самые модные вещи женского гардероба 2022 года

Россия — страна, в большинстве городов которой климатические условия таковы, что верхняя одежда составляет значительную часть гардероба. Мало того, что во многих регионах плюс-минус холодный сезон длится порядка семи месяцев, так ещё и лето не такое уж жаркое и предсказуемое. Частый его сценарий: днём солнце палит, а вечером «накрывает» волна ощутимой прохлады. Потому подбор верхней одежды — всегда вопрос насущный. Тем более, если речь идёт о женском гардеробе. Когда одна и та же вещь… в идеале… отлично должна смотреться и с брюками, и с юбкой, и с платьем, и с джинсами, и т.д. А ещё лучше, чтобы она была «и в пир, и в мир, и в добрые люди». Ну и, разумеется, отвечать модным веяниям.

Каковы тренды 2022 года? Что должно быть в женском гардеробе в обязательном порядке, чтобы можно было говорить о его соответствии современным модным тенденциям? Жилеты, косухи, пальто, куртки и шубы (которые, к слову, стилисты советуют не смущаться и носить не только зимой) — точно. Какие? Здесь оговоримся: все эти вещи, чтобы быть уместными, должны отвечает определённым требованиям. Качество здесь, разумеется, во главе угла. Потому генеральная линия: отдавать предпочтение брендам с репутацией. Среди российских компаний в лидерах в этом плане — Фабрика «ALEF» https://fabrikaalef.ru/. Уже более сорока лет компания специализируется на пошиве верхней одежды, одевая российских модниц. Причём не только взрослых, но и маленьких. Почему однозначно стоит присмотреться к продукции «ALEF»? Потому что сегодня бренд — это:

Сочетание классической школы пошива с современными технологиями. Авангардный подход к дизайну, уникальные авторские разработки, качественные материалы premium класса отечественных и зарубежных производителей, идеальная посадка, контроль на каждом этапе, собственный экспериментальный цех и творческая лаборатория при фабрике, — отмечают специалисты.

Надо ли говорить, что при таких «исходных данных» коллекции одежды, создаваемой фабрикой, имеют и свой неповторимый стиль, и гарантированно качественные?

Натуральные материалы и лаконичность

Что же представляют из себя жилеты, косухи, пальто, куртки, на которые стоит «сделать ставку» в 2022 году? В фаворе:

натуральные материалы: кожа, велюр, текстиль;

качественная синтетика: и искусственный мех, и эко-кожа;

добротный крой и понятная геометрия;

природные цвета — кислотные «колора» и неестественно яркие нынче с мировых подиумов практически сошли.

Что касается стилевых решений, говорят эксперты, то здесь главный принцип — лаконичность. Но не простота в примитивном смысле, а тонко подчёркнутая индивидуальность.

Косух, к слову, этот момент также касается. В женском варианте роковый характер этих курток несколько «сглажен». В частности, за счёт традиционных деталей — застёжки, цепи заклёпки, конечно же, есть, но выглядит скорее элегантно, чем брутально.

Принты, надписи, рисунки? Да, это один из отличительных признаков модных решений-2022, когда речь заходит о верхней одежде.

А ещё нынче не прогадаете, если обратите внимание на комбинированные вещи, скроенные из разнофактурных материалов:

Если же говорить о силуэтах, то здесь и канонов-то никаких нет — «балахоны», вещи приталенные, оверсайз, свободный край — выбор не ограничен советами стилистов. На личный вкус, так сказать…

Цена вопроса

И наступил наконец-то тот момент, когда вопрос стоимости того или иного изделия — важен, но не стоит во главе угла. Другими словами, переплачивать за «лейбы» большинство уже смысла нет. В центре внимания — лишь качество изделия.

Хорошая новость в том, что сегодня можно составить отличный гардероб, не опустошая кошелёк. Производители перманентно борются за покупателя, держа цены «в узде», но делая всё более значительный акцент на качественной составляющей продукции. Это утверждение, кстати, справедливо как в случае покупки верхней одежды для взрослых, так и для детей.

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