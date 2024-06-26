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Житель Башкортостана осужден за угон двух автомобилей в Ленинском районе
Фото: МВД по РК

Житель Башкортостана осужден за угон двух автомобилей в Ленинском районе Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 21:04 26.06.2024

Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Республики Башкортостан. Он признан виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).

Судом установлено, что приезжий, находясь на территории Ленинского района, в ходе распития спиртных напитков со своими знакомыми, без разрешения собственника взял ключи от автомобиля «Хендэ Акцент», после чего скрылся на нем с места совершения преступления. Не справившись с управлением транспортным средством, злоумышленник совершил дорожно-транспортное происшествие, после чего скрылся. Далее, увидев автомобиль ВАЗ 2103, в замке зажигания которого находились ключи, мужчина неправомерно завладел указанным транспортным средством. По пути следования подсудимый был задержан сотрудниками ДПС, – рассказали подробности в прокуратуре.

Суд приговорил преступника к 1 году 6 месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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