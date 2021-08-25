Житель Дагестана, убивший севастопольца в караоке-баре, отправится в колонию на 15 лет и заплатит штраф

Вступил в силу приговор суда в отношении жителя Республики Дагестан, совершившего убийство жителя города Севастополя в караоке-баре «Бенефис»
Согласившись с позицией прокуратуры города о законности и обоснованности приговора суда первой инстанции, судебная коллегия по уголовным делам Третьего апелляционного суда общей юрисдикции оставила без удовлетворения апелляционные жалобы осужденного и его защитника на приговор по уголовному делу об убийстве в караоке-баре «Бенефис». Ранее, 4 июня текущего года Севастопольский городской суд, с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города, вынес обвинительный приговор в отношении жителя Республики Дагестан, 1977 года рождения. Установлено, что мужчина в феврале 2019 года совершил убийство жителя Севастополя 1984 года рождения в караоке-баре «Бенефис».
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