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Житель Евпатории, избивший до смерти своего знакомого, выслушал справедливый приговор

Житель Евпатории, избивший до смерти своего знакомого, выслушал справедливый приговор

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 14:52 01.08.2024

Верховный Суд Республики Крым рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Евпатории, избившего до смерти своего знакомого. Ранее суд первой инстанции признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).

В суде установлено, что в конце декабря прошлого года подсудимый, находясь по месту жительства своего знакомого, распивал с последним алкогольные напитки. В ходе конфликта мужчина нанес пострадавшему удары кулаками и ногами в область головы, туловища и конечностей. От полученных травм через непродолжительное время мужчина скончался. При проведении обыска по месту жительства обвиняемого обнаружены 7 патронов.

Суд приговорил мужчину к 4 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В связи с мягкостью назначенного наказания государственный обвинитель обжаловал приговор, — сообщили в прокуратуре.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры, увеличив срок наказания до 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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