Житель Евпатории, избивший до смерти своего знакомого, выслушал справедливый приговор

Верховный Суд Республики Крым рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Евпатории, избившего до смерти своего знакомого. Ранее суд первой инстанции признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).

В суде установлено, что в конце декабря прошлого года подсудимый, находясь по месту жительства своего знакомого, распивал с последним алкогольные напитки. В ходе конфликта мужчина нанес пострадавшему удары кулаками и ногами в область головы, туловища и конечностей. От полученных травм через непродолжительное время мужчина скончался. При проведении обыска по месту жительства обвиняемого обнаружены 7 патронов.