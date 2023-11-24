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Житель Феодосии обвиняется в госизмене — сотрудничал с украинскими спецслужбами
Скриншот: ЦОС ФСБ

Житель Феодосии обвиняется в госизмене — сотрудничал с украинскими спецслужбами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 11:56 24.11.2023

Оперативники ФСБ задержали в Феодосии завербованного украинскими спецслужбами россиянина, переправлявшего на Украину комплектующие к военной авиатехнике. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В городе Феодосия по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена) задержан гражданин РФ. Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, он осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства, — говорится в сообщении.

Фигурант дела заключен под стражу. Ведется следствие. Крымчанину грозит до 20 лет лишения свободы.

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