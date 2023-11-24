Житель Феодосии обвиняется в госизмене — сотрудничал с украинскими спецслужбами

Оперативники ФСБ задержали в Феодосии завербованного украинскими спецслужбами россиянина, переправлявшего на Украину комплектующие к военной авиатехнике. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В городе Феодосия по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена) задержан гражданин РФ. Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, он осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства, — говорится в сообщении.

Фигурант дела заключен под стражу. Ведется следствие. Крымчанину грозит до 20 лет лишения свободы.