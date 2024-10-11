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Житель Феодосии спонсировал ВСУ. Задержали, пойдёт под суд
фото: © ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

Житель Феодосии спонсировал ВСУ. Задержали, пойдёт под суд

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:16 11.10.2024

Жителя крымского курортного города Феодосия задержали за передачу Вооруженным силам Украины сведений о местах дислокации сил российской армии, а также за спонсирование армии Украины. Мужчина арестован по обвинению в государственной измене, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Задержан житель города Феодосии, который осуществлял сбор, хранение и передачу украинской стороне сведений в отношении объектов и вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины. <…> Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 30-летний мужчина отправлял данные о российских военных кораблях и воинской части, дислоцированной в Феодосии через чат в Telegram, который создали при поддержке украинских спецслужб, информацию использовали при нанесении ракетных ударов.

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Также фигурант открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого переводил в пользу ВСУ деньги. Общая сумма переводов составила порядка 1 тыс. гривен. Подозреваемый дает признательные показания.

источник: ТАСС

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