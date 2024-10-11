Житель Феодосии спонсировал ВСУ. Задержали, пойдёт под суд

Задержан житель города Феодосии, который осуществлял сбор, хранение и передачу украинской стороне сведений в отношении объектов и вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины. <…> Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 30-летний мужчина отправлял данные о российских военных кораблях и воинской части, дислоцированной в Феодосии через чат в Telegram, который создали при поддержке украинских спецслужб, информацию использовали при нанесении ракетных ударов.
Также фигурант открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого переводил в пользу ВСУ деньги. Общая сумма переводов составила порядка 1 тыс. гривен. Подозреваемый дает признательные показания.
источник: ТАСС
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