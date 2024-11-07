Житель Ленинского района Крыма признан виновным в государственной измене

В Верховном Суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого житель Ленинского района А. Довгань, 1988 г.р. был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 275 УК РФ — государственная измена.

Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. ФЗ от 14.07.2022) — государственная измена, то есть шпионаж — собирание и хранение в целях передачи, а также передачу противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ.

Верховный Суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев, после отбывания основного наказания в виде лишения свободы, — сообщили в суде.