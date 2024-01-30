Житель Севастополя «заработал» четыре месяца лишения свободы за отказ платить долг по алиментам

Житель Севастополя не платил алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери и накопил перед ней задолженность на общую сумму 370 тыс. рублей.

Бывшая жена подала на него в суд и согласно вынесенного решения мужчине было предписано погасить долг по алиментам в полном объеме перед взыскателем. Делать это на добровольной основе должник не спешил и в результате чего судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Нахимовскому району г. Севастополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении него исполнительное производство. Но и тогда ни идти на встречу своей бывшей семье, ни выполнять законные требования сотрудника органов принудительного исполнения житель Севастополя не был готов. С целью побудить гражданина к оплате долга по алиментам судебный пристав-исполнитель отделения арестовал банковские счета мужчины и временно ограничил его в праве выезда за пределы России. Поведение должника не изменилось и вскоре судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Нахимовскому району г. Севастополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю привлек его к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Согласно вынесенного судебного решения гражданину было назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ, — отмечают в пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю.

Отбывать наказание мужчина отказался и в результате чего судебный пристав-исполнитель отделения привлек должника к уголовной ответственности за повторную неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей по ст. 157 УК РФ, передав материалы дела в суд для рассмотрения. Суд, рассмотрев все обстоятельства данного дела, а также тот факт, что мужчина был ранее судим по ч.1 ст. 119 УК РФ за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, признал вину должника доказанной и назначил ему наказание в виде 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю