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Житель Симферополя обвиняется в покушении на мошенничество при получении кредита в банке
Иллюстрация: time56.info

Житель Симферополя обвиняется в покушении на мошенничество при получении кредита в банке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:44 17.08.2021

Прокуратура Центрального района Симферополя утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ч. 30, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере кредитования,).

По версии органов предварительного расследования, житель города Симферополя, находясь в операционном офисе РНКБ, имея умысел на получение кредита, введя в заблуждении кредитного специалиста, используя подложную справку о доходах, содержащую заведомо ложные сведения о его трудоустройстве и заработной плате, подал документы на оформление кредитного договора на сумму 200 тысяч рублей. Однако получить указанную денежную сумму обвиняемый не смог поскольку его преступные действия были изобличены работниками службы безопасности банка, — сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным актом уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

Житель Симферополя обвиняется в покушении на мошенничество при получении кредита в банке

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