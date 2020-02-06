Житель Таджикистана получил 5 лет колонии за пропаганду терроризма в Крыму

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Таджикистана за пропаганду терроризма в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Мирзоева Мустофо Зафаровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), – говорится в сообщении.

По данным суда, мужчина с 3 по 5 декабря 2018 года, находясь в Крыму, разместил на каналах одного из мессенджеров материалы, содержащие оправдание и пропаганду терроризма. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.