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Житель Ялты постил экстремистские записи в Telegram. Оперативники ФСБ заглянули к нему «на огонек»
Иллюстрация: pxhere.com

Житель Ялты постил экстремистские записи в Telegram. Оперативники ФСБ заглянули к нему «на огонек»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ФСБ Крыма 20:47 07.12.2023

Оперативники ФСБ задержали жителя Ялты за призывы к насилию в отношении русских. Об это сообщили в региональном УФСБ.

Крымчанин 42 лет опубликовал в Telegram текстовые записи, содержащие… призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские), — сообщили в Управлении ФСБ по РК и г. Севастополю.

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ). Мужчину пока отпустили под подписку о невыезде, тем не менее идет следствие, «сетевому экстремисту» грозит заключение на срок до пяти лет.

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