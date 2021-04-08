Жителей Севастополя приглашают принять участие в Космическом диктанте

11 апреля, в канун 60-летия первого в мире полёта человека в космос, пройдет первый Всероссийский Космический диктант. Диктант пройдет как на офлайн площадках, так и в режиме онлайн. Центральной площадкой диктанта станет Центр «Космонавтика и авиация», расположенный в павильоне «Космос» на ВДНХ. Предполагается, что также будут задействованы такие знаковые объекты, как Звездный городок, Центр управления полетами, космодромы, планетарии, кванториумы и специализированные школы.

Участникам необходимо будет ответить на вопросы об основоположниках космической отрасли, о Главных конструкторах, о людях, событиях, фактах, об истории космонавтики. Оригинальные вопросы зачитают космонавты МКС, артисты, сыгравшие главные роли в фильмах про космос, руководители Роскосмоса, известные деятели космической отрасли, — отмечают организаторы.

Трансляция будет эксклюзивно вестись в группе «Космос» ВКонтакте ( vk.com/space ), на сайте Центра «Космонавтика и авиация» и на сайте ВДНХ, поэтому любой желающий сможет испытать себя и проверить свои знания по космической тематике. Для участия необходимо зайти на один из ресурсов, ведущих прямую трансляцию с ВДНХ: на сайт Выставки, центра «Космонавтика и авиация» или в группу #ВКосмосе в социальной сети «ВКонтакте».

Перед стартом трансляции ее нужно будет открыть на любом цифровом устройстве, подключенном к интернету (смартфон, планшет, компьютер), указать свои контактные данные, вписать ответы на вопросы, а по окончании диктанта нажать кнопку «Отправить».

Победители получат подписку на VK Combo на полгода, а также ценные призы и возможность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос».

Дата и место: 11 апреля, 10:00.