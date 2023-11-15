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Жителей Ялты приглашают принять участие в акции #ЩедрыйВторник

Жителей Ялты приглашают принять участие в акции #ЩедрыйВторник

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:52 15.11.2023

В России в восьмой раз состоится благотворительная акция #ЩедрыйВторник». Ежегодное мероприятие #ЩедрыйВторник, проводимое при поддержке Минэкономразвития России, приурочено к всемирному дню благотворительности и призвано придать новый импульс развитию культуры добровольных пожертвований, вовлекая в эту деятельность все больше людей и учреждений.

Принять участие в инициативе могут любые неполитические организации и частные лица, выбрав удобный и возможной для себя формат, а также цель и порядок сбора средств. Благотворительная кампания способствует привлечению дополнительного внимания к социальной деятельности, помогает активизировать волонтерство среди сотрудников и найти новых партнеров в добровольческих акциях, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты. 

#ЩедрыйВторник проходит в России с 2016 года и за это время к этому движению присоединилось около 4,5 тысячи организаций из разных уголков России. Такой формат позволяет увеличить пожертвования на благое дело почти вдвое.

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Подробная информация доступна на сайте — https://www.givingtuesday.ru

источник: пресс-служба администрации Ялты

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